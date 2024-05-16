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狂犬病疫苗失敗？河南3歲童被狗咬傷 苦撐18天離世

記者林宸誼／綜合報導
男童在醫院救治畫面。（取材自橙柿互動）
男童在醫院救治畫面。（取材自橙柿互動）

河南省南陽市新野縣一名3歲男童小星，日前玩耍時遭到一隻突然竄出的哈士奇咬傷臉部、脖子和腿部，雖然緊急注射了狂犬病疫苗，但就醫後苦撐18天，最終仍搶救無效離世，疑似咬人的哈士奇據稱已被打死。家屬質疑醫院診療不規範導致狂犬病病毒未被中和清除，對此，南陽市疾控中心已成立調查組，當地據稱25年未發生狂犬病免疫失敗事件。

縱覽新聞報導，小星的母親樊姓女子表示，小星是在4月21日被狗咬傷，當天已緊急注射狂犬病疫苗，但由於當地沒有狂犬病免疫球蛋白，且小星傷勢嚴重，醫院建議他們到南陽市疾病預防控制中心進行傷口處理。

樊姓女子稱，趕到南陽市已經是晚上8、9時，跑了兩三個地方，要麼是沒有狂犬病免疫球蛋白，要麼就是已經關門，最終找到一家醫院，有24小時犬傷處理預防接種綜合門診的地方，在那兒清洗了傷口並注射了狂犬病免疫球蛋白，隨後緊急到南陽市中心醫院辦理了住院，醫生給小星注射了破傷風疫苗並對傷口進行清創處理。

小星在南陽市中心醫院住院治療了9天。樊姓女子表示，小星剛出院的幾天狀態還是不錯，還想去幼兒園上學，但從5月初情況一天比一天嚴重。

「7日上午，孩子一直哭鬧，體溫37度多，到醫院驗血也沒發現異常。5月8日，孩子雖然沒發燒，但一直想睡覺，眼睛睜不開，處於半昏迷狀態，我感覺情況不對，就帶著他到了新野縣中醫院。」樊姓女子稱，小星開始頻繁嘔吐，並出現情緒狂躁的狀況，於是她要求轉院到南陽市中心醫院。

樊姓女子說：「8日晚上8時，小星住進了南陽市婦幼保健院的ICU，孩子當時還有意識，會喊爸爸媽媽，但已經無法吞嚥了」。

樊姓女子提到，「醫生說孩子的中樞神經已經快死完了，並有恐風、恐慌、狂躁的臨床表現，90%是狂犬病，要我做好病危的心理準備。如果還想進一步搶救治療的話，建議我們到武漢或鄭州的大醫院」。

然而到了9日凌晨，小星已經不能自行呼吸，坐上救護車前往鄭州市，還沒到達河南省人民醫院，小星就沒了心跳，經過三個小時搶救，小星最終還是沒搶救回來。此時，小星還沒來得及注射第五針狂犬病疫苗。

南陽市疾控中心免疫科工作人員15日表示，自他接觸免疫工作25年來，南陽市沒有發生過狂犬病免疫失敗事件，疾控中心已組成調查組，對該事件進行調查。

此外，咬傷小星的狗疑似為一隻流浪的哈士奇。樊姓女子對至今未能找到狗主人感到無助，希望能為孩子討回公道。

橙柿互動報導，4月22日，當地「趙崗村第五網格群」微信群裡多次通知，指照片上這隻狗已在香喬、梁埠口、趙崗咬傷了多人，請大家發現後及時捕殺。一位同村村民說：「聽說狗跑到另一個村，被幾個年輕人打死了」。

報警後，警方正調查中，而當地村幹部證實了這一不幸事件，稱已採取措施提醒村民安全並嘗試捕捉，同時表示正在努力尋找狗主人，也計畫通過民政部門為受害家庭申請補助，但目前尚未得到同意。

新京報發表快評，認為農村惡犬不該成為管理盲區；此外也需正視，預防狂犬病有重要作用的相關藥品資源，也存在不足的問題。

男童臉部被嚴重咬傷。（取材自橙柿互動）
男童臉部被嚴重咬傷。（取材自橙柿互動）
涉事哈士奇。（視頻截圖）
涉事哈士奇。（視頻截圖）

來源：码农看政经

疫苗 河南 鄭州

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