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採訪夫妻被拒竟詛咒分手 道歉陰陽怪氣…青島女主持遭停職

中國新聞組／綜合報導
青島電視台一主持人言辭不當引發民眾反感。(視頻截圖)
青島電視台一主持人言辭不當引發民眾反感。(視頻截圖)

近日，青島電視台「一見鍾情」欄目組因一起主持人言辭不當事件，引發廣泛關注。據悉，一對夫妻在商場被該欄目組採訪，婉拒後卻遭到了主持人的語言詛咒，被勸說「分手」。這一事件在社交媒體上引發熱議，許多網友也紛表示譴責，目前，該主持人已被停職。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當天，女主持人和同伴在商場隨街採訪，遇到了一對夫妻，女主持人拿著話筒走上去，想問問對方520準備怎麼過。這對夫妻行事比較低調，不想接受採訪，就回覆說他們不過520，然後離開了。本來這件事到這裡，還挺正常，可接下來女主持人對著他們，很大聲說了一句「分了啊」。

本來夫妻二人開開心心逛街，被她這麼一說，心情特別不爽，於是，他們返回去找到女主持人，要求重複一遍剛才的話並道歉。

剛開始，女主持人還不承認，一直狡辯說自己沒說，後來在夫妻二人的要求下，雖然道歉了，可口氣傲慢，語氣依然陰陽怪氣。道歉的內容，又「陰陽」了一把：「我給你們道歉，你脾氣這麼好的人，能找到這麼溫柔漂亮的女生，這是你的福氣。」

此事在網路上發酵，網友紛紛抨擊該主持人「這嘴怎麼這麼欠」、「道歉這麼陰陽怪氣」、「個人情感色彩影響了工作啊」、「作為街坊記者，這位主持人確實還不夠稱職」，也有不少人建議當事夫妻投訴女主持人，「投訴她，有視頻為證」、「身為媒體人更應該謹言慎行」。

針對此事，青島電視台「一見鍾情」欄目組14日迅速發布聲明。聲明中，欄目組對網友的關注和反饋表示衷心感謝，並對此次事件給公眾帶來的困擾和不良影響表示誠摯的歉意。經過核實，涉事主持人確是該欄目組的職工。

為了維護媒體的形象和公信力，欄目組決定即日起停止該主持人的工作，並責令其配合相關部門的調查。同時，欄目組還表示將深刻反思此次事件，加強對員工的培訓和管理，確保類似問題不再發生。

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