我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告：紐約市公校重回擇優錄取路線

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

杭州1電商平台員工握審批權 1年收賄近億人民幣 搜出大量金條

中國新聞組／綜合報導
電商平台營運人員收賄賂高達人民幣9200萬人民幣。(取材自央視)
電商平台營運人員收賄賂高達人民幣9200萬人民幣。(取材自央視)

中國前不久偵破一起民營企業內部腐敗案件。王某是電商平台基層營運人員，因為手握家具類官方旗艦店入駐的初審許可權，他在短短一年竟然收受廠商賄賂高達人民幣9200餘萬（人民幣，下同，約1273萬美元）。

來源：YouTube

央視新聞14日披露了這起驚人收賄案，雖然沒有點名是哪一家電商，但該案是由杭州市公安局餘杭區分局經偵大隊破獲。網友聞訊震驚之餘，多指本案苦主應是淘寶，因為阿里巴巴全球總部就在餘杭區。

據報導，主嫌王某的股票帳號顯示，雖然虧損近千萬元，但帳戶裡的餘額仍有2400餘萬元，而這僅僅是他受賄贓款的一小部分，除此之外，警方還搜查到了大量金條、現金等其他涉案財物。

據王某供稱，這數千萬的賄款都是他在一年左右的時間收受的。

杭州市公安局餘杭區分局經偵大隊副大隊長邱傑表示，王某在電商平台有審批店鋪的許可權，很多商家提交店鋪申請之後，他具有第一道把關的初審許可權。

據警方介紹，王某負責的是這家電商平台家具類官方旗艦店入駐的審批業務，如果家具類生產企業想到這家電商平台上開設官方旗艦店，按照流程提交申請後，在後台負責審批的人就是他。

經調查發現，王某審批通過的官方旗艦店不僅數量遠超過正常水準，而且很多商店的條件並不符合平台的要求。

據報導，靠著違規審批、大肆收錢，短短一年，王某就迅速將手中的審批權做成了一門上億的生意，其間他夥同多人共同收受賄賂高達1.3億餘元，其中自己的受賄金額為9200多萬元，逐漸形成了一條倒賣家具類官方旗艦店指標的灰黑產業鏈。

就在這時，王某所在的電商平台收到的一封匿名舉報信，揭開了這個黑灰產業鏈的冰山一角。杭州市公安局餘杭區分局經偵大隊大隊長馬堅強指出，在企業設置的舉報通道中有匿名舉報，指名道姓說這個人在某項業務中有問題。隨後電商平台向警方報案。

警方調查發現，王某違規審批商店入駐並收取所謂費用的大量證據。同時，參與作案的除了王某，還包括其親友和大量的中間人。

辦案警察羅寅斐指出，王某拉攏了一些親戚朋友去招募中間人或者商家，讓他們去尋找有入駐店鋪需求的商家，然後明碼標價，比如一家店鋪收取15到20萬元。

羅某就是王某下面的一名中間人。據羅某供稱，他自己在佛山經營一家家具廠，並且在多家電商平台都開設了網店，因為工作關係，他跟王某已經認識了多年。王某和羅某一個負責找有需求的商家，一個負責進行審批，而為了防止出現紛爭，王某與羅某約定每次都是事成之後再收錢。

像羅某這樣的中間人，王某總共發展了8個，而每個中間人還會各自發展自己的下線。警方指出，王某之所以能在短時間內就收受如此巨額的賄賂，與其發展的這些中間人有很大關係。

該平台員工發展多名下線，取收商家賄賂。(取材自央視)
該平台員工發展多名下線，取收商家賄賂。(取材自央視)

電商

上一則

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

延伸閱讀

馬斯克媽媽曬母親節禮物：中製按摩儀 網頁標價1399元

馬斯克媽媽曬母親節禮物：中製按摩儀 網頁標價1399元
便利商店買黃金...南韓迷你金條銷售火爆 主客層是30歲以上族群

便利商店買黃金...南韓迷你金條銷售火爆 主客層是30歲以上族群
搭機鬧事抓起來 中國公安局10個月來拘留311人

搭機鬧事抓起來 中國公安局10個月來拘留311人
中國首季黃金消費量增近6% 金條及金幣消費大幅上漲

中國首季黃金消費量增近6% 金條及金幣消費大幅上漲

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用