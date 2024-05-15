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雲南交通人員碰瓷式執法？撲引擎蓋「慘叫」阻黑車逃離

中國新聞組／北京15日電
一名執法人員直接撲到車輛前引擎蓋上。(取材自哈爾濱交通廣播)
一名執法人員直接撲到車輛前引擎蓋上。(取材自哈爾濱交通廣播)

近日網傳一段視頻顯示，雲南省紅河州箇舊市一車輛疑似拐彎匯入道路後，馬路旁衝出五名身穿制服的執法人員，一名執法人員直接撲到車輛前引擎蓋上。該視頻很快引發熱議，有網友批評是「碰瓷式執法」。中新網報導，南省紅河州箇舊市新聞辦公室表示，涉事車輛為非法營運「黑車」，為阻止違法車輛逃離，執法人員在緊急情況下採取了不當的處理方式。

來源：YouTube

觀察者網報導，網傳視頻是一段行車紀錄儀錄像，拍攝時間為10日下午1時57分。視頻中，車輛疑似拐彎匯入道路後，從馬路旁衝出了五名身穿制服的執法人員，車輛減速時，一名執法人員直接撲到了車輛前機蓋上，隨後翻了個身，這時錄像中能明顯地聽到「啊啊…」的叫喊聲。視頻裡能清晰地看到執法人員身穿制服，馬甲上印有「交通執法」字樣。

事件發生後，箇舊市立即成立聯合調查組進行調查。調查結果顯示，10日上午10時20分，紅河州交通運輸綜合行政執法支隊箇舊大隊在個冷公路保和岔路口加油站處開展打非治違專項整治行動，對過往車輛進行執法檢查，發現張某(女)駕駛小客車涉嫌未取得道路運輸經營許可，擅自從事道路客運經營行為，依法對該車輛予以暫扣處理。

在執法人員現場送達「行政強制措施決定書」，告知將暫扣涉案車輛後，涉案駕駛員張某拒絕簽字，態度惡劣並辱罵執法人員。期間，張某丈夫李某南駕駛視頻中車輛趕到現場，多次言語威脅恐嚇執法人員，後又駕駛車輛欲掩護涉案車輛強行離開現場。為阻止違法車輛逃離，執法人員在緊急情況下採取了不當的處理方式。

目前，箇舊市聯合調查組已對張某涉嫌非法營運行為進行立案調查。同時，視頻中涉事執法人員已被停職處理。

對此，有網友質疑該工作人員是在「碰瓷執法」，也有人調侃這屬於「持證碰瓷」。

另對官方通報稱涉事車輛為非法營運「黑車」，有網友不滿表示，明明關注的是「碰瓷執法」，官方通報卻雞同鴨講，對關鍵問題模糊帶過，轉而拋出「黑車」的話題，企圖蒙混過關。「碰瓷就是碰瓷，這種違法行為不會為因為肇事者持有執法證件，或者穿一身冠冕堂皇的執法制服，就變得情有可原甚至理直氣壯了」。

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