報復性執法? 湖北警車高速路截停私家車 質問「為什麼不讓」 挨轟

兩名未穿警服的男子從警車下來。(取材自瀟湘晨報)

有網友13日發布湖北高速上一輛警車截停一私家車的視頻，引發眾多關注。該視頻顯示，警車在高速上截停小車，有兩名未穿警服的男子下車亮證後，質問「為什麼不避讓」。該警車的行為被質疑存在報復性執法。湖北高速交警三支隊指揮中心工作人員14日表示，該警車應該是荊州警車，已經向110反映此情況，進行進一步核實。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，其發布視頻為被截停私家車的行車紀錄儀，時間顯示為10日下午近5時。其與一輛警車差不多並排行駛在左右車道，前方均有貨車。行駛途中，有向左變道傾向的警車鳴喇叭，隨後響起警笛聲。該私家車在超過一輛貨車後變道至右車道。隨後該警車鳴警笛駛上前，示意該私家車停車。私家車裡有乘客問「怎麼了」，駕駛人說「我哪知道怎麼了」。

有兩名未穿警服的男子從警車上下來，走在前面的男子對後車亮出證件後，質問私家車為什麼沒有為公務車讓行，存在危險別車行為，讓其出示駕駛證行駛證。

該視頻引發眾多網友熱議。有網友質疑該警車是在私家車沒讓車後鳴笛，它當時是否屬於在公務執勤期間；警車上人員沒穿警服執法，是否有違背相關規定；高速上如此攔截車輛是否危險駕駛行為。

報導指出，湖北高速交警三支隊指揮中心工作人員14日表示，該警車應該是荊州警車，已經向當地110反映此情況，進行進一步核實，當地110將會就詳情回電。

經詢問視頻中警車的行為是否違反交通規則，該工作人員表示，如果僅憑視頻內容判斷，「確實是有」，由於不清楚事發路段、事發詳情，將先去核實清楚。

私家車在什麼情形下需要避讓警車、消防車等公務車輛？針對相關爭議，河南 澤槿律師事務所主任付建認為，根據道路交通安全法第53條規定，警車在執行緊急任務時，可以使用警報器、標志性燈具；在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和信號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。一般情況，警車鳴笛視為在執行緊急任務，社會車輛應當讓行。

付建表示，警車只有在執行緊急任務時才享有道路優先通行權，一般緊急公務下警車會鳴笛，視頻中警車鳴笛時間與私家車輛沒讓行之間存在時間上的爭議，可以結合其他證據再次進行確定，如果確實是在沒有讓車後鳴笛，基於一般人考慮以及相關規定，私家車沒讓車不應當受到處罰。