我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

報復性執法? 湖北警車高速路截停私家車 質問「為什麼不讓」 挨轟

中國新聞組／北京15日電
兩名未穿警服的男子從警車下來。(取材自瀟湘晨報)
兩名未穿警服的男子從警車下來。(取材自瀟湘晨報)

有網友13日發布湖北高速上一輛警車截停一私家車的視頻，引發眾多關注。該視頻顯示，警車在高速上截停小車，有兩名未穿警服的男子下車亮證後，質問「為什麼不避讓」。該警車的行為被質疑存在報復性執法。湖北高速交警三支隊指揮中心工作人員14日表示，該警車應該是荊州警車，已經向110反映此情況，進行進一步核實。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，其發布視頻為被截停私家車的行車紀錄儀，時間顯示為10日下午近5時。其與一輛警車差不多並排行駛在左右車道，前方均有貨車。行駛途中，有向左變道傾向的警車鳴喇叭，隨後響起警笛聲。該私家車在超過一輛貨車後變道至右車道。隨後該警車鳴警笛駛上前，示意該私家車停車。私家車裡有乘客問「怎麼了」，駕駛人說「我哪知道怎麼了」。

有兩名未穿警服的男子從警車上下來，走在前面的男子對後車亮出證件後，質問私家車為什麼沒有為公務車讓行，存在危險別車行為，讓其出示駕駛證行駛證。

該視頻引發眾多網友熱議。有網友質疑該警車是在私家車沒讓車後鳴笛，它當時是否屬於在公務執勤期間；警車上人員沒穿警服執法，是否有違背相關規定；高速上如此攔截車輛是否危險駕駛行為。

報導指出，湖北高速交警三支隊指揮中心工作人員14日表示，該警車應該是荊州警車，已經向當地110反映此情況，進行進一步核實，當地110將會就詳情回電。

經詢問視頻中警車的行為是否違反交通規則，該工作人員表示，如果僅憑視頻內容判斷，「確實是有」，由於不清楚事發路段、事發詳情，將先去核實清楚。

私家車在什麼情形下需要避讓警車、消防車等公務車輛？針對相關爭議，河南澤槿律師事務所主任付建認為，根據道路交通安全法第53條規定，警車在執行緊急任務時，可以使用警報器、標志性燈具；在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和信號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。一般情況，警車鳴笛視為在執行緊急任務，社會車輛應當讓行。

付建表示，警車只有在執行緊急任務時才享有道路優先通行權，一般緊急公務下警車會鳴笛，視頻中警車鳴笛時間與私家車輛沒讓行之間存在時間上的爭議，可以結合其他證據再次進行確定，如果確實是在沒有讓車後鳴笛，基於一般人考慮以及相關規定，私家車沒讓車不應當受到處罰。

付建說，交通執法通常有交通警察進行，且應穿著工作服裝，根據視頻顯示，兩名警察非交警，其執法行為並不規範，且在高速攔停車輛十分危險。若警察違規執法，可能會受到警告、開除、降級、撤職等。

湖北一警車被指在高速路上截停小車。(取材自瀟湘晨報)
湖北一警車被指在高速路上截停小車。(取材自瀟湘晨報)

河南

上一則

自駕車在高速公路因1張小貨車圖急煞 理想遭索賠

下一則

馬斯克旋風訪華後 特斯拉在中國加速運轉

延伸閱讀

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元

加州高速路巡警勾結犯罪集團 涉嫌詐保超35萬元
布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」
湖北遼寧廠房爆炸起火共釀5死 消息被壓3天

湖北遼寧廠房爆炸起火共釀5死 消息被壓3天
瑞幸咖啡冰塊發霉長毛? 湖北當事人：吐了3次 業者：按標準製作

瑞幸咖啡冰塊發霉長毛? 湖北當事人：吐了3次 業者：按標準製作

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益