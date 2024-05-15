自駕車在高速公路因1張小貨車圖急煞 理想遭索賠

一名理想L9車主表示，自己在高速公路開車時開啟輔助駕駛系統，車輛突然急煞導致後方來車追撞。（取材自微博）

一名位於湖北襄陽的理想L9車主近日表示，自己在高速公路開車時開啟輔助駕駛系統，車輛在行駛中檢測 到高處廣告牌上的小貨車圖片，突然急煞導致後方來車追撞。經交通警察認定，車主需要為此次事故負全責。車主提出，由於是車輛系統失靈造成事故，要求理想汽車賠償人民幣2萬元（約2765美元）。

紅星新聞報導，理想汽車相關負責人表示，事故原因是汽車將圖片錯誤識別為實體車，「的確是系統誤識別，後續會改進軟件系統」。對於賠償，理想汽車提出補償4000元方案，目前尚未與車主達成共識。

報導說，據汽車行業分析師劉昊表示，本次事故中，理想L9在開啟輔助駕駛系統後，沒有明顯障礙物，AEB（自動緊急煞車輔助系統）卻突然啟動，這種情況被稱為「幽靈煞車」。

一名汽車工程師指出，「誤識別廣告牌，可能是前向毫米波雷達對金屬材質過於敏感，導致觸發主動煞車」。

報導指出，這不是理想汽車第一次發生識別錯誤的事故。一輛理想L7在2023年5月於行駛過程中將某藝人的廣告牌識別成真人，緊急煞車致後車追撞；一輛理想L9車主2023年3月到陵園祭祖，車內雷達顯示車輛周邊有人影，但實際上車外並沒有行人經過。

另據第一財經報導，一位自駕 領域專家說：「車企在宣傳其智能輔助駕駛系統的時候，總是會渲染這個系統有多強大，導致部分用戶對智能輔助駕駛系統盲信盲從。車企在把產品交給用戶的時候，應該充分提示場景限制和使用風險。」