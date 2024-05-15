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知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

中國新聞組／北京15日電
有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）
有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

暑假即將到來，中國學生赴美遊學團又開始興起。然而有家長投訴稱，報名參加了某知名機構暑假赴美14天的遊學團，46名學生的簽證被「團滅」，並爆料該機構在給學生培訓面簽的時候，教唆孩子在面簽的時候撒謊。

觀銳評報導，據家長在社交平台透露，其是在直播間花了6萬9800元人民幣（約9650美元）給孩子報了暑假美國14天的遊學團，在美國駐中國大使館面簽。

這個遊學團有的是7月的團，有的是8月的團，學生提前一天到北京，在該機構的總部接受培訓。有家長說，培訓的時候，培訓老師反覆跟學生強調，一定要說是7月的團。

然而5月9日46名學生去面簽的時候，只有兩名帶隊老師過簽，46名學生全部被拒簽。

據稱，當時簽證現場很混亂，46名學生被分成3個隊伍，但是只有兩名帶隊老師。這樣其中一個隊伍就沒有老師，當簽證官詢問學生「老師在哪兒」的時候，學生也找不到老師。

後來把三個隊伍合並成一個隊伍，把孩子的護照收上去，沒想到最後的結果是全部拒簽。

評論區有網友表示，自己是目擊者，看到了這個規模龐大的遊學團，但是領隊好像「不太聰明」的樣子，工作人員明明讓他們把孩子分成七個人一組，領隊自作聰明說六個人一組。

其他家長也在評論區說：「大半夜趕到北京，準備了好幾個月的資料，模擬了好多回，沒想到被×××搞砸了。」

報導指出，疫情之後恢復簽證以來，美國簽證變得越來越難，拒簽率也越來越高，往往排隊兩個小時，面談兩分鐘不到就被拒簽。網友甚至總結了說：「京城第一殺手光頭強。」

首先要說明一點的是，美國簽證沒有「團簽」，再大的旅行團，也只是將所有團友預約在同一個時間去面簽，簽證最終還是個人簽證。除此以外，申請美簽要注意哪些事項呢？首先是不能撒謊或造假。第二是旅遊行程的合理性。第三是在國內有穩固的牽絆，包括親人、工作和收入等等。

報導說，從家長反映學生簽證被「團滅」的過程來看，無法得知教唆孩子把8月的行程全部說成是7月的，是否對孩子們的簽證有影響。但這麼做反而產生了副作用—兩名帶隊老師在美領館都無法掌控46名孩子，更何況到了千里之外的異國他鄉。

假如誠實地說46名孩子分兩批赴美，每次只有23名學生，2名帶隊老師負責23名學生，也許更有機會通過簽證。

對此，不少網友表示，「國內真是太out了，現在應該去俄羅斯、巴勒斯坦遊學」、「這種影響他人正常學習生活的團最煩人，包括國內流行的那些假期組織去清華、北大的，學渣遊一圈也考不上」。

學生簽證 疫情 大使館

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