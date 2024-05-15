按「鬧」改學生成績 西安科大 ：無效 多名教職員被處分

西安科大被爆學生成績按「鬧」修改。（視頻截圖）

近日，西安科技大學學生掛科按「鬧」修改成績一事，引發關注。在老師不知情的情形下，補考不及格的學生成績遭到修改，此事也連帶爆出該教師日常遭家長言語威脅改成績的壓力。西安科大調查後通告該生成績無效，若干修改成績的教職員記過、調免職處分，懲處並連坐院長及院黨委書記。

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西安科大通告稱，陳姓、王姓學生均參加了2024年4月8日「導航衛星系統原理與應用」課程的補考，陳某某成績為89分，成績屬實；王某某成績為56分，後被教務員張某某和課程組長陳某更改為60分，經研究，認定更改成績無效。

西安科大認定教務員張某某一級教學事故，給予記過處分，調離原崗位；認定課程組長陳某三級教學事故，免去課程組長職務；認定分管教學副院長競某三級教學事故，給予警告處分；給予院長李某某警告處分；給予院黨委書記殷某某記過處分。

央廣網聯繫到該生該任課老師秦風（化名），他說，今年1月6日，他提交了其教授的專業課程考試成績。1月8日晚11點，他接到了一名陳同學家長的電話，該家長自稱是某研究院的研究員，因孩子是本碩連讀，成績不合格會影響其前途，要求為孩子修改成績。

在一段錄音可以聽到，該家長表示，「我把實際情況說清楚，你如果還不過的話，我肯定跑到學校去跟你鬧」、「你在哪我就跟到哪兒」、「我跟你們學校的某位老師有點關係」。秦風表示，有段時間很擔心自己和家人的安全問題。大年三十，再次收到了學生家長的短信，質疑自己出題太難、閱卷隨意，說要去教育廳告自己。

之後，秦風連續接到學院教務員和學院領導的電話、微信 ，要求為這位同學修改成績，還多次提到該學生家長是某研究院的院士團隊成員。皆被秦風拒絕。他還因此被家長反映教學有問題，被校方調查。

在補考之後，上述陳同學的補考成績為合格，沒想到另一位王同學補考未通過，可能影響其本科畢業和讀研。秦風再次被要求修改成績，學生還威脅要跳樓。而後這名學生的補考成績被人修改為60分。秦風說，他沒有看到學生的卷子，「很可能被銷毀了」。

此次修改成績的教務員張某某指出，「改成績之舉是為救學生」，因為涉事王同學是班級班長，且他已經考取本校研究生，不想因為補考未過影響學生繼續求學。

潮新聞批評，改成績是為救學生？別為破壞規則找遮羞布了。為學生違背規則、走後門竟然還披上為學生好的外衣，這樣的教育機構就是在害人，絕非是在育人。