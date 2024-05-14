中國2麥當勞爆食安危機 竄改過期食材標籤、炸油變墨色仍不換
麥當勞鄭州卓越農聯餐廳和麥當勞濟南大學餐廳近日在記者臥底調查後，被曝出篡改食品保質期標籤、使用過期食材、食物過了保存期依舊售賣以及偷工減料等問題。對此，麥當勞中國向大眾致歉，並積極配合調查。但網友議論紛紛，不滿被麥當勞「背刺」。
麥當勞自1990年進軍中國市場，截至2023年年底，麥當勞在中國已有5903家門市，目標在2028年突破1萬家餐廳。
新京報記者在3月臥底，報導稱3月6日晚上10點40分，在麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚，用於製作麥辣雞腿堡的麵包已經過期。記者反映給後廚的一名老員工，但該員工並沒有把麵包丟棄處理，而是警告：「時間條的問題，不用管」。隨後，該名員工將麵包包裝袋重新張貼了一張新的時間條，到期時間延長到了7日下午2點。
當晚，一些板燒雞腿堡的麵包也已經到期。一名夜班員工檢查麵包架時，直接把原時間條撕掉，換上了新籤。
3月9日下午3點，該報記者發現解凍區貨架上擺放的板燒雞腿肉已於當天下午2點到期。值班經理指示拿給後廚使用。3月10日，解凍區內，當晚10點到期的8袋板燒雞腿肉，又被換籤延長了16個小時的保質期，新的時間條顯示，這些雞腿肉的到期時間改成了11日下午2點。
篡改保存期限的情況不止出現在麥當勞旗下的這家餐廳，麥當勞山東濟大餐廳為過期食材換標籤「續命」的情況也時常發生。值班經理甚至直接參與其中。
4月5日晚，新京報的記者發現有兩袋板燒雞腿肉當晚到期，需要廢棄，餐廳的值班經理卻以時間條錯誤為由讓記者修改到期時間，「改到6日下午2點吧」。
另外，麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚也存在炸油品質超標的情況。被使用頻率較高1、2號油槽的油於3月7日晚更換，到9日晚上，已經呈現墨色，值班經理並沒有要求更換，仍繼續使用至10日晚間。
當晚，該報記者從1號油槽中取樣並送到廣州一家食用油檢測資質的公司檢測，結果顯示該樣本的極性組分數值為26.6。而這槽油已超過麥當勞規定的更換標準，且只差0.4就超過國標廢棄標準。
對此，麥當勞中國13日聲明：「對於任何違反操作標準的行為，我們絕不姑息，嚴肅處理。我們對於涉事餐廳帶來的影響深表歉意。我們責無旁貸，將進一步加強餐廳操作規範的落實和執行。」
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