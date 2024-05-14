中國2麥當勞爆食安危機 竄改過期食材標籤、炸油變墨色仍不換

麥當勞鄭州卓越農聯餐廳，周邊有商場和多棟寫字樓。 (取材自新京報)

麥當勞鄭州 卓越農聯餐廳和麥當勞濟南大學餐廳近日在記者臥底調查後，被曝出篡改食品保質期標籤、使用過期食材、食物過了保存期依舊售賣以及偷工減料等問題。對此，麥當勞中國向大眾致歉，並積極配合調查。但網友議論紛紛，不滿被麥當勞「背刺」。

麥當勞自1990年進軍中國市場，截至2023年年底，麥當勞在中國已有5903家門市，目標在2028年突破1萬家餐廳。

新京報記者在3月臥底，報導稱3月6日晚上10點40分，在麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚，用於製作麥辣雞腿堡的麵包已經過期。記者反映給後廚的一名老員工，但該員工並沒有把麵包丟棄處理，而是警告：「時間條的問題，不用管」。隨後，該名員工將麵包包裝袋重新張貼了一張新的時間條，到期時間延長到了7日下午2點。

板燒雞腿肉於3月10日晚間10點到期，但麥當勞員工將到期時間改到了11日14時。(取材自新京報)

當晚，一些板燒雞腿堡的麵包也已經到期。一名夜班員工檢查麵包架時，直接把原時間條撕掉，換上了新籤。

3月9日下午3點，該報記者發現解凍區貨架上擺放的板燒雞腿肉已於當天下午2點到期。值班經理指示拿給後廚使用。3月10日，解凍區內，當晚10點到期的8袋板燒雞腿肉，又被換籤延長了16個小時的保質期，新的時間條顯示，這些雞腿肉的到期時間改成了11日下午2點。

篡改保存期限的情況不止出現在麥當勞旗下的這家餐廳，麥當勞山東濟大餐廳為過期食材換標籤「續命」的情況也時常發生。值班經理甚至直接參與其中。

4月5日晚，新京報的記者發現有兩袋板燒雞腿肉當晚到期，需要廢棄，餐廳的值班經理卻以時間條錯誤為由讓記者修改到期時間，「改到6日下午2點吧」。

另外，麥當勞鄭州卓越農聯餐廳後廚也存在炸油品質超標的情況。被使用頻率較高1、2號油槽的油於3月7日晚更換，到9日晚上，已經呈現墨色，值班經理並沒有要求更換，仍繼續使用至10日晚間。

當晚，該報記者從1號油槽中取樣並送到廣州一家食用油檢測 資質的公司檢測，結果顯示該樣本的極性組分數值為26.6。而這槽油已超過麥當勞規定的更換標準，且只差0.4就超過國標廢棄標準。

麥當勞鄭州卓越農聯餐廳炸區，左側油槽內的油過濾後仍呈墨色。送檢的結果顯示極性組分數值已超其規定數值。(取材自新京報)

對此，麥當勞中國13日聲明：「對於任何違反操作標準的行為，我們絕不姑息，嚴肅處理。我們對於涉事餐廳帶來的影響深表歉意。我們責無旁貸，將進一步加強餐廳操作規範的落實和執行。」