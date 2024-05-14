青海法院二審指揮一審 律師：法院抱團 獨立審判權何用?

律師發布聯合信公開事件。(取材自微博)

青海天峻縣法院遭遙控指揮庭審，引發熱議。北京才良律師事務所律師王才亮發文稱，這起「二審指揮一審」事件，已經破壞刑事訴訟 法確定的人民法院獨立行使審判權的嚴重後果。

鳳凰網報導，王才亮稱，如果對一個案件，只要認為是敏感就可以上下級法院串通一氣來進行審判，那麼還要法院獨立行使審判權的原則幹什麼？還要講「事實為依據，法律為準繩」幹什麼？他表示，「上下級法院的法官成了哥們姐妹關係」，工作上的監督關係已變成「抱團」關係，導致案件一審錯判後二審不會糾正，只是「這種抱團較為隱蔽」，未引起重大社會影響，「久而久之就成了陋習」。

王才亮說，這種上下級法院串通一氣進行審判的做法本質上是公安機關配了菜，公訴機關端盤子，審判機關上菜的「脫了褲子放屁」的模式。照此做法不如取消審判活動，凡刑事案件就讓警察直接處理省事。

王才亮說：「我預測， 從依法治國方略的高度確定青海省發生的這個案子的發展將是中央的依法治國方略能否會得到貫徹的標竿性事件。所以，海西州中級人民法院的這個通報屬於不及格，應該要撤銷。」

另有港媒報導，有律師批評，該事件「嚴重破壞了包括兩審終審在內的刑事訴訟制度」，認為上級法院對下級法院的指導責任被異化，干預審判的現象長期存在，被現場揭發屬罕見。

北京澤博律師事務所的律師王飛透過微博 表示，上下級法院是監督而非領導關係，上級法院不能直接指揮下級法院如何具體處理案件，目的是確保司法公正性與獨立性，避免各級法院成為鐵板一塊，從而架空審級監督機制。

王飛表示，法庭明令禁止未經許可在審訊過程經網上傳播庭審，除非放開庭審直播；若法官可私下傳播而訴訟參與人不可，有違公平正義。