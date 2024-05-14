我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

青海法院二審指揮一審 律師：法院抱團 獨立審判權何用?

中國新聞組／北京14日電
律師發布聯合信公開事件。(取材自微博)
律師發布聯合信公開事件。(取材自微博)

青海天峻縣法院遭遙控指揮庭審，引發熱議。北京才良律師事務所律師王才亮發文稱，這起「二審指揮一審」事件，已經破壞刑事訴訟法確定的人民法院獨立行使審判權的嚴重後果。

鳳凰網報導，王才亮稱，如果對一個案件，只要認為是敏感就可以上下級法院串通一氣來進行審判，那麼還要法院獨立行使審判權的原則幹什麼？還要講「事實為依據，法律為準繩」幹什麼？他表示，「上下級法院的法官成了哥們姐妹關係」，工作上的監督關係已變成「抱團」關係，導致案件一審錯判後二審不會糾正，只是「這種抱團較為隱蔽」，未引起重大社會影響，「久而久之就成了陋習」。

王才亮說，這種上下級法院串通一氣進行審判的做法本質上是公安機關配了菜，公訴機關端盤子，審判機關上菜的「脫了褲子放屁」的模式。照此做法不如取消審判活動，凡刑事案件就讓警察直接處理省事。

王才亮說：「我預測， 從依法治國方略的高度確定青海省發生的這個案子的發展將是中央的依法治國方略能否會得到貫徹的標竿性事件。所以，海西州中級人民法院的這個通報屬於不及格，應該要撤銷。」

另有港媒報導，有律師批評，該事件「嚴重破壞了包括兩審終審在內的刑事訴訟制度」，認為上級法院對下級法院的指導責任被異化，干預審判的現象長期存在，被現場揭發屬罕見。

北京澤博律師事務所的律師王飛透過微博表示，上下級法院是監督而非領導關係，上級法院不能直接指揮下級法院如何具體處理案件，目的是確保司法公正性與獨立性，避免各級法院成為鐵板一塊，從而架空審級監督機制。

王飛表示，法庭明令禁止未經許可在審訊過程經網上傳播庭審，除非放開庭審直播；若法官可私下傳播而訴訟參與人不可，有違公平正義。

刑事訴訟 微博

上一則

王毅會韓外長喊「排除干擾」加強溝通 辦好中日韓峰會

下一則

中國2麥當勞爆食安危機 竄改過期食材標籤、炸油變墨色仍不換

延伸閱讀

工人把女友4女兒當性奴 重判22年

工人把女友4女兒當性奴 重判22年
台網紅小玉確定坐牢5年…合成名人臉 賣Ａ片大賺千萬元

台網紅小玉確定坐牢5年…合成名人臉 賣Ａ片大賺千萬元
賴清德神預言 邱莉莉涉賄一審果真都沒事

賴清德神預言 邱莉莉涉賄一審果真都沒事
求緩刑不成 網紅Toyz販毒確定入獄

求緩刑不成 網紅Toyz販毒確定入獄

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…