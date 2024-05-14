「硬氣點」青海中級法院遙控庭審...證據在審判席上

在庭審時，被拍下的微信群對話。(取材自微博)

青海天峻縣法院近日審理索姓嫌犯等人涉嫌尋釁滋事案，被發現海西中級法院（即二審法院）與天峻人民法院高層用微信 實時「遙控」干預庭審。法院刑庭庭長「不用跟他商量、硬氣點」的發言，被網友酸「垂簾聽審」。對此，海西州中院稱，派員指導下級法院審判工作符合規定，但承認具體監管措施不規範。

新黃河客戶端、北青深一度報導，事發後，本案多位辯護律師已將相關情況反映至上級法院和檢察院。5月13日，青海省高級人民法院回應稱，該院正在核實調查。另外，青海省人民檢察院也已介入。而據前述受訪律師指出，他接到了法院的通知，原定於13日上午的庭審已經取消，關於案件的管轄問題，天峻縣人民法院正在請示。

回顧事件，5月11日庭審期間，海西州中級人民法院刑庭的哈斯庭長和天峻縣人民法院的樊姓院長，在微信群裡指揮審判長怎麼說話。當日休庭後，有律師發現此事並拍照取證，當檢察官告訴法警「律師在拍法官電腦」，法警隨即圍住審判席。與此同時，其他辯護人也圍住審判席拿出手機拍照。審判席周邊陷入混亂，一名女書記員直接把電腦電源線拔掉。

在律師報警後，警方依法扣押、封存合議庭成員使用的電腦主機。

一張疑似庭審現場的照片顯示，審判長的電腦屏幕中有一個包含「樊旭華院長」的七人聊天群，其中名為樊旭華院長的人稱「不用跟他商量」，名為哈斯庭長的人則說「打斷」、「硬氣點」、「不要隨意發言」。

根據照片顯示，微信群成員共有七人，達哇吉是天峻縣法院所審案件的承辦法官、南誇尖參是天峻縣法院副院長；群裡還有天峻縣法院院長樊旭華、天峻縣法院綜合辦公室主任師剛、綜合辦公室李加東知；哈斯朝魯是天峻縣法院上級法院海西州中級法院審判委員會委員，還是所審案件原二審審判長。

多名辯護人稱，審判長宣布休庭前毫無徵兆。他們認為，突然休庭與群聊中領導「實時遙控指導」有關。辯護律師更發出聯合信批評，此舉破壞兩審終審的司法制度。

此事昨引發網絡熱議，被律師界視為上級法院遙控審判的典型。不少網友表示，「真是流程和體面都不顧了」、「知道為啥進法院不讓帶手機了吧」、「證據就在審判席上」。更有人酸，這是「垂簾聽審2024版」。

報導指出，海西州中院13日晚間通報稱，本案屬包括重大、疑難、複雜、敏感等重點監管的「四類案件」，海西州中院派員指導下級法院審判工作符合規定，但承認具體監督管理工作的監管措施不規範。