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湖北逾百村民被冒名註冊工商戶 死人也不放過

中國新聞組╱北京13日電
湖北大悟縣上百村民被盜身分，在不知情情況下「被註冊」營業執照。(取材自觀察者網)
湖北大悟縣上百村民被盜身分，在不知情情況下「被註冊」營業執照。(取材自觀察者網)

湖北省孝感市大悟縣呂王鎮劉院村有上百名村民發現，自己在毫不知情的情況下「被註冊」了個體工商戶營業執照，甚至去世近10年的村民，也被註冊了營業執照，事件引發社會關注。

新京報報導，4月下旬，劉院村有村民家人做手術，之後向村委會申請大病醫療補助時，被告知「家裡有營業執照，不符合申請條件」。隨後有百餘名村民的名下被註冊了「個體工商戶」營業執照，甚至有一戶前後被註冊過5個營業執照。

村民懷疑他們的身分信息被用於騙補、貸款、虛報政績等非法用途及目的。

據報導，這些營業執照的登記信息十分粗糙簡陋，「企業名稱」均為空白，只顯示村民姓名。經營範圍多標註「油茶種植」，註冊資金多為空白，系統顯示為「0萬元」。也有少數註冊資本為10萬元。最早始於2011年，2011年至2013年年底是冒名註冊的高峰期，直到2023年仍在發生。

經徹查，大悟縣虛假註冊營業執照共238個，其中劉院村違規執照有154個，涉及134村民。此次還排查出其他鄉鎮違規辦理工商營業執照84個。主要是呂王鎮原工商所鄧某、方某等人所為。

鄧某即呂王鎮工商所前所長鄧志軍，2023年，鄧志軍升任大悟縣市場監督管理局藥械股股長、不良反應檢測中心主任。2022年，孝感市率先出台《推進個體工商戶轉型升級為企業的若干措施》，總量居全省第8位，較2021年增長25.48%；新登記市場主體增長58.57%。

大悟縣政府表示，會註銷違規辦理的工商營業執照，對違規人員追責問責。劉院村村委會近日已聯繫村民辦理註銷營業執照。

檢測 貸款

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