拍婚紗吵架 贛悍女刀刺男友頸致死 家屬：她家暴5年

網傳女兇手。(視頻截圖)

江西一24歲女子近日因瑣事刺死25歲男友，事件引發關注。死者姊姊稱，兇手長期施暴，曾導致弟弟全身瘀青、手骨骨折等情況，女方長期高消費但無工作，全靠弟弟養著，這次因為拍婚紗照的一點小事情，竟拿刀刺弟弟脖子。弟弟去世後，媽媽像丟了半條命。

華商報報導，浙江省寧波市公安局海曙分局11日發布通報，5日發生一起刑事案件，25歲徐姓男子在和24歲徐姓女友吵架期間，遭情緒失控的女方毆打、後持水果刀刺向頸部，最終失血過多身亡。

案件曝光迅速引起關注，而在網友感嘆徐女下手殘忍的同時，徐男的姊姊也發文控訴，稱徐女的暴力跡象早有跡可循，過去5年來不斷家暴 男友，從不出門工作、在家也不做家事，全靠徐男工作賺錢供養過著揮金如土的生活，脾氣也相當暴躁。

報導說，即便多次遭女友毆打，徐男仍不願意分手、且從未在家人面前說過她一句壞話，甚至在一次被推下樓梯，導致摔斷手骨、腰骨後，還向家裡人表示自己喝醉酒摔傷所造成。而這次爭執的起因，則是因為拍婚紗意見分歧、讓徐女再度失控。

「我弟到死都不敢相信她會下的這麼狠的手」，徐大姊心碎表示，到現在已經超過一個星期，全家人依然不敢相信弟弟就這麼走了，透露媽媽在事發後像丟了半條命一樣。