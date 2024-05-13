紅綠燈故障 江蘇渣土車撞校巴釀死 家長控當局拖延公布真相

江蘇南通市一路段疑紅綠燈故障未修，導致渣土車撞上校巴，釀1死7傷，家長要求官方公布真相。圖為大巴車與渣土車相撞畫面。(視頻截圖)

江蘇南通市10日發生渣土車撞上載有小學生合唱團的大巴車禍，官方起初通報僅8傷，第二天才稱有1名女學生死亡。死亡女學生母親控訴，網傳是事發路口紅綠燈故障多天未修釀禍，要求官方公布真相，網民也紛紛聲援，質疑官方為「維穩」隱瞞車禍實情；南通官方已成立調查小組追責。無獨有偶，湖北一家硝化棉工廠爆炸致3死，消息也是在三天後才被披露。

江蘇南通市一路段疑紅綠燈故障未修，導致渣土車撞上校巴，釀1死7傷，家長要求官方公布真相。圖為大巴車與渣土車相撞畫面。(視頻截圖)

新華社報導，大巴車是學校合唱團參加活動的車輛，載有45人，包括39名學生、3名教師、2名家長、1名司機，學生所在學校為南通市崇川區同和小學，事發當天該小學組織學生參加藝術節展演。事故共造成1人死亡、1人重傷、6人輕傷。

報導指出，事發前大巴與渣土車均在直行車道，大巴由北向南通過路口時，直行信號燈因故障不亮，司機未仔細觀察路口情況，以30多公里時速通過，此時渣土車從西向東以時速50公里直行，直接攔腰撞上大巴。

附近居民說，盤香路交通燈號有異常閃爍，時好時壞，已持續好一段時間。

事發前晚，信號燈左右轉均正常，直行燈無顯示。(取材自澎湃新聞)

一名媽媽悲痛發聲，捧在手心的孩子就這麼沒了，她一個電話也沒接到，是自己看群看別的家長發才趕到醫院和孩子爸爸分頭找，還是最後有個護士問孩子是不是帶了個手串，才知道孩子已經沒了。女兒去了，一個人躺在地上那麼久，該多疼啊，媽媽的心肝寶貝，她要求告訴她事實的真相，到底是紅綠燈壞了，還是渣土車超車，還是大巴司機違規，為什麼孩子沒繫安全帶。

這位媽媽還曬出女兒躺在地上的照片，可以看到孩子躺在地上時，頭上被路人蓋了一件黑色衣服。不少網友要求官方給個說法。