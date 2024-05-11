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因生意殺友 安徽驚爆水泥封屍棄河

中國新聞組╱綜合報導
視頻中，兩名消防人員拿鐵鍬、鐵棍鑿開水泥長方體露出人體。(視頻截圖)
視頻中，兩名消防人員拿鐵鍬、鐵棍鑿開水泥長方體露出人體。(視頻截圖)

安徽近日發生一起水泥封屍案件，一名47歲董某因為與朋友費某經營水果生意時產生矛盾，竟將對方殘忍殺害，並將屍體混有水泥的箱中，拋入附近河內，警方已逮捕董某，案件正在辦理中。

新京報報導，一段視頻近日在網上引起關注，消防人員和一男子正在用撬棍和電鑽拆開一個水泥墩子，被鑿開的水泥長方體疑似露出人體雙腿，有網友稱，水泥墩子中「封著一個人」；經核實，視頻發生在安徽阜陽，水泥塊被打撈出來後送到殯儀館，發現水泥塊裡確實有屍體。

安徽省阜陽市公安局潁東分局通報，水泥箱藏屍犯罪嫌疑人董某已抓獲，他涉嫌殺害朋友並棄屍，兩人原是朋友關係，後來在經營水果生意時產生矛盾，董某竟將費某殺害，還把死者裝入混有水泥的箱中拋入附近河內。拋屍地在當地一處偏僻河道，附近有一座橋，兩側都是田地，沒有人住。董某對犯罪事實供認不諱，他戴著鐐銬帶警方指認現場，這才找到受害者屍體。

據報導，該案件在網路上掀起議論，有網友聯想起高人氣韓劇「黑暗榮耀」第二季結局時，被推入澆築樓板的水泥漿的角色，紛紛表示只因為生意矛盾就要水泥封屍，行為非常可怕。

建築行業相關人士表示，水泥可隔絕光、空氣，且一般的水泥保質期限能達20年，足夠厚的水泥裂開現象並不明顯，屍體在密閉的水泥空間內並不會發爛發臭。不過，長時間風吹日曬會導致水泥開裂。

韓劇

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