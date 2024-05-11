我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

砸千萬蘇州建公園用不到5個月就拆了 原來是當年審批拿錯資料

中國新聞組／北京11日電
拆除前。（取材自江蘇新聞）
拆除前。（取材自江蘇新聞）

蘇州常熟市東南街道湖東村村民反映，當地投資近1700萬（人民幣，下同）打造面積近50畝的公園，建成使用不到5個月就被拆掉了，原因竟然是「當年審批時調錯了土地信息，現在發現對不上了，只能拆除公園恢復耕地」。離譜原因引來大批網民撻伐，認為街道辦就能審批千萬元工程，質疑有貓膩，要求追責，並嘲諷「太棒了，一來一去的創造了多少GDP」。

據江蘇新聞報導，這處公園位於湖東村的中心位置，是2023年湖東村湖東新村「千村美居」工程整治中的一個配套項目，主要包括村莊周邊停車位和綠化改造，並增設景觀以及欄杆等相關配套設施。建設周期為272天，總投資約為1690萬元。2023年2月項目通過招投標後開工建設，2023年底正式竣工。今年初，公園正式對外開放。

就當村民習慣來這裡賞景、健身之際，4月28號，這個剛建成不久的公園，突然被人用圍擋圍了起來，隨後就被夷為平地。

拆除後。（取材自江蘇新聞）
拆除後。（取材自江蘇新聞）

「4月30號、28號、29號晚上搞到11點，好多工程車，這個馬路邊上最起碼有一二十台工程車、粉碎機、挖泥機，本身是一片樹林跑道漂亮的不得了，全部拔走拔光了，加班加點拆除，5月1號之前他們說要搞定的。」村民說。拆除後的公園，景觀橋孤零零地橫跨在空蕩蕩的景觀河上，殘存的健身步道也成了斷頭路。

眼看著建成不到5個月的公園如今成了這副模樣，村民們都覺得可惜。有村民諷「確實是浪費，這樣子不知道他們是有錢了，真的有錢了。」

投資近1700萬的公園為何會突然被拆掉？蘇州常熟市東南街道湖東村委會工作人員表示，是因為用地性質不符合，不是建設用地，「審批是審批的，那因為他們調的是老早以前的土地信息，督查出來調查的是老早以前的信息，那沒辦法，發現現在不對了，對不上了只能恢復耕地。」

也就是說，湖東新村「千村美居」工程因涉嫌違規用地，導致投資建設的公園不得不拆除。那麼相關損失應該由誰來承擔呢？蘇州常熟市東南街道湖東村委會工作人員表示，當時建設是街道審批的，可能對接上有些問題，所以出現了問題。

花1700萬建的公園使用不到5個月就拆光，原因竟還是當年審批時拿錯了資料，讓網民們直呼離譜，紛紛質疑既然用地手續不合規，為什麼能草率上馬？負有監管職責的自然資源和規畫部門為何沒能及時制止？投資近1700萬元的整治工程是否就這樣一拆了之？有網民驚訝「街道辦就能審批千萬元的建設項目，不敢想啊」，要求相關部門應問責並對外公布。

網民留言怒批並嘲諷：「再一次完美演繹了『沒有工程就沒有收入』的鐵律」「必須追責。公共財產就這樣被揮霍了嗎？」「先建公園改變土地使用用途，再變更為商業用地，就可以拍賣房地產了」「因為所有錢都去了該去的地方，這個公園已經沒用了」「建的時候是一輪政績，拆的時候是第二輪政績，再建又是一輪政績，我就問當官這麼容易，基層工作人員和老百姓是不是太難了？！」「太棒了，一來一去的創造了多少GDP」「然後都是納稅人買單是嗎？」

投資 房地產 拍賣

上一則

上海買房 多對農民夫妻成「百萬負翁」

下一則

M9未交車就待修 問界竟稱「不算故障」拒退車

延伸閱讀

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去

「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去
河南大學90年歷史大禮堂遇祝融 官方提級調查追責

河南大學90年歷史大禮堂遇祝融 官方提級調查追責
李顯龍友善大國治國 談政績「一種滿足和完整，完成職責」

李顯龍友善大國治國 談政績「一種滿足和完整，完成職責」

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國家主席習近平搭乘專機於當地時間5日下飛抵巴黎奧利機場時，法國總理阿塔爾親自到場迎接。（美聯社影片截圖）

35歲法國總理「中文」接機 習近平：講得很好

2024-05-05 21:06

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報