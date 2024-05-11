砸千萬蘇州建公園用不到5個月就拆了 原來是當年審批拿錯資料

拆除前。（取材自江蘇新聞）

蘇州常熟市東南街道湖東村村民反映，當地投資 近1700萬（人民幣，下同）打造面積近50畝的公園，建成使用不到5個月就被拆掉了，原因竟然是「當年審批時調錯了土地信息，現在發現對不上了，只能拆除公園恢復耕地」。離譜原因引來大批網民撻伐，認為街道辦就能審批千萬元工程，質疑有貓膩，要求追責，並嘲諷「太棒了，一來一去的創造了多少GDP」。

據江蘇新聞報導，這處公園位於湖東村的中心位置，是2023年湖東村湖東新村「千村美居」工程整治中的一個配套項目，主要包括村莊周邊停車位和綠化改造，並增設景觀以及欄杆等相關配套設施。建設周期為272天，總投資約為1690萬元。2023年2月項目通過招投標後開工建設，2023年底正式竣工。今年初，公園正式對外開放。

就當村民習慣來這裡賞景、健身之際，4月28號，這個剛建成不久的公園，突然被人用圍擋圍了起來，隨後就被夷為平地。

拆除後。（取材自江蘇新聞）

「4月30號、28號、29號晚上搞到11點，好多工程車，這個馬路邊上最起碼有一二十台工程車、粉碎機、挖泥機，本身是一片樹林跑道漂亮的不得了，全部拔走拔光了，加班加點拆除，5月1號之前他們說要搞定的。」村民說。拆除後的公園，景觀橋孤零零地橫跨在空蕩蕩的景觀河上，殘存的健身步道也成了斷頭路。

眼看著建成不到5個月的公園如今成了這副模樣，村民們都覺得可惜。有村民諷「確實是浪費，這樣子不知道他們是有錢了，真的有錢了。」

投資近1700萬的公園為何會突然被拆掉？蘇州常熟市東南街道湖東村委會工作人員表示，是因為用地性質不符合，不是建設用地，「審批是審批的，那因為他們調的是老早以前的土地信息，督查出來調查的是老早以前的信息，那沒辦法，發現現在不對了，對不上了只能恢復耕地。」

也就是說，湖東新村「千村美居」工程因涉嫌違規用地，導致投資建設的公園不得不拆除。那麼相關損失應該由誰來承擔呢？蘇州常熟市東南街道湖東村委會工作人員表示，當時建設是街道審批的，可能對接上有些問題，所以出現了問題。

花1700萬建的公園使用不到5個月就拆光，原因竟還是當年審批時拿錯了資料，讓網民們直呼離譜，紛紛質疑既然用地手續不合規，為什麼能草率上馬？負有監管職責的自然資源和規畫部門為何沒能及時制止？投資近1700萬元的整治工程是否就這樣一拆了之？有網民驚訝「街道辦就能審批千萬元的建設項目，不敢想啊」，要求相關部門應問責並對外公布。

網民留言怒批並嘲諷：「再一次完美演繹了『沒有工程就沒有收入』的鐵律」「必須追責。公共財產就這樣被揮霍了嗎？」「先建公園改變土地使用用途，再變更為商業用地，就可以拍賣 做房地產 了」「因為所有錢都去了該去的地方，這個公園已經沒用了」「建的時候是一輪政績，拆的時候是第二輪政績，再建又是一輪政績，我就問當官這麼容易，基層工作人員和老百姓是不是太難了？！」「太棒了，一來一去的創造了多少GDP」「然後都是納稅人買單是嗎？」