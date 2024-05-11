「18禁」酸奶當壯陽藥賣? 中國網紅品牌標榜含鹿鞭 網友酸了

網紅酸奶品牌Blueglass新品廣告。（取材自中國青年報）

中國網紅酸奶（優格）品牌Blueglass近日發布的新品廣告中，出現「18周歲以下不賣，60周歲以上不敢賣」「別說你不懂」等字樣，並標註酸奶中使用了人參、鹿鞭等多種藥材，引來網友質疑把酸奶當壯陽藥賣，廣告也涉及擦邊低俗。上海市市場監督管理局已就低俗營銷、誤導消費等問題開展調查。

據中國青年報報導，近日有網友發文投訴網紅酸奶品牌Blueglass發布的新品廣告擦邊低俗，而且其推出的酸奶新品中加了不少中藥材，被網友質疑為「壯陽瀉藥」。

據了解，Blueglass本次推出的新品全名為「Superboy男友力扳回一局」。廣告宣稱其內含有瑪咖、肉蓯蓉、人參、鹿鞭等多種藥材，不僅標註了「18禁」的符號，還寫有「18周歲以下不賣，60周歲以上不敢賣」「別說你不懂」等字樣。不少網友質疑這種新品的安全性和合規性。

據看看新聞消息，前往上海多家Blueglass線下門店，有工作人員介紹稱，相關產品內的確加入了男性補藥，不推薦14周歲以下兒童青少年飲用。雖然廣告充滿暗示性，但也有門店工作人員坦言，新品酸奶並無宣稱的功效。

網紅酸奶品牌Blueglass在新品廣告中標註使用了人參、鹿鞭等多種藥材，並強調「Superboy男友力扳回一局」。（取材自中國青年報）

上海市律師協會競爭與反壟斷專業委員會主任、律師田小豐表示，在飲料中添加肉蓯蓉、黃精、人參等被國家衛健委納入既是食品又是藥品的中藥名錄的藥材，應按照有關規定使用。此外， 從廣告監管來看，通過暗示或者強調其可能涉及的保健功能，涉嫌違反廣告法對普通食品廣告的規定。

對此，上海市市場監督管理局廣告處要求相關區市場監管局到現場，就媒體曝光的低俗營銷、誤導消費等問題開展調查，並將對該品牌的產品成分以及其是否對普通食材進行功能性宣傳等情況，展開進一步調查。

5月8日開始，上海各區市場監管部門已對轄區內的門店開展執法檢查。執法人員上門檢查後，Blueglass門店基本都已將問題廣告標語下架。至於相關產品功效，店方稱以宣傳運動、健康為主。在Blueglass小程序上，頁面上涉嫌「插邊球」的廣告語已不可見，只在成分頁上註明含有瑪咖、肉蓯蓉、鹿鞭等成分。

曙光醫院傳統醫學科主任竇丹波表示，該產品中添加的中藥成分混雜，中醫理論認為，這樣導致適用人群縮小，可能無法達到預期效果。而且，將這些成分加入酸奶中盲目進行食補，可能對菌群代謝等造成不良影響，也不能保證食物安全。