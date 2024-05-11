瑞幸咖啡冰塊發霉長毛? 湖北當事人：吐了3次 業者：按標準製作

有消費者反映稱瑞幸咖啡裡的冰塊疑似出現黴變現象（黑色處），讓不少網友看了直呼不敢喝了。（取材自新快報）

湖北黃岡消費者王先生8日反映，當天在瑞幸咖啡 （艾都大廈店）購買了幾杯咖啡，揭蓋喝的時候竟發現冰塊長毛霉變，之後他吐了3次，目前已投訴到了市場監管部門，當地市監局已介入調查。話題連兩天衝上微博 熱搜，截至11日中午，閱讀量已達1.4億。瑞幸咖啡則堅稱飲品全部要求咖啡師嚴格按照配方及標準製作，具體原因還在了解。

據新快報報導，在「瑞幸咖啡被曝冰塊霉變」熱搜詞條評論區中，有網友對此表示好奇，「冰塊也會長霉嗎？第一次聽說。」也有網友究其背後原因，「要麼過濾水太髒，要麼製冰機一直沒清洗過」。

有網友趁機投訴「喝了幾次都拉肚子」，還有網友調侃「早說了讓你冰塊少放一點，兩口咖啡剩下全是冰」「我也搞不懂自己是在喝咖啡還是喝冰塊，正在考慮要不要吐出來」……

9日，涉事瑞幸門店工作人員回應稱，「還不清楚冰塊發霉的具體原因，我們店裡的衛生都蠻好的，嚴格按照要求來操作的。」瑞幸咖啡客服熱線工作人員則表示，「瑞幸咖啡的飲品全部要求咖啡師嚴格按照配方及標準製作，具體信息以官網公布為準。」

同日，蘄春縣市場監督管理局一工作人員表示，已接到此事的投訴，並分配工作人員處理。

報導指出，這已經不是瑞幸第一次因食品安全問題登上熱搜，去年10月，據消費者朱先生稱，他在海口和信廣場一層瑞幸咖啡購買的一杯橙C美式喝出塑料狀異物，店員承認異物是門店內直飲水設備的配件，後經過多次投訴和維權，朱先生收到該門店賠償1000元（人民幣，下同）。

在黑貓投訴平台，瑞幸相關投訴信息多達10114條，主要集中為退款難及食品安全問題，食品安全問題中包括「加濃美式裡有白色絮狀物」「咖啡裡有痰液」「蛋糕發霉變質」「杯蓋有蟲子」等。

報導引述業內人士指出，食安問題頻發的背後，是瑞幸咖啡快速擴張下帶來的管理難題。據瑞幸咖啡近期披露2024年第一季度財報顯示，截至2024年3月末，瑞幸共有門店數18590家，一季度淨增加2342家。報告期內，瑞幸自營門店收入47.7億元，同比增長44%，推力來自門店數量增長93%；加盟店收入15.1億元，同比增長33%，同期加盟店數量同比增長110%。

營收增速遠遠趕不上門店數量增速，可見瑞幸同店銷售下滑嚴重，瑞幸一季度還重回虧損。報告期內，瑞幸營收62.8億元，同比增長41.5%，淨虧損8320萬元，去年同期淨利潤 為5.648億元。截至3月31日，瑞幸咖啡的財務儲備約為24億元，與2023年年底的38億元相比流出，「失血」狀態不容樂觀。