冷血「霸總」璩靜離職前就開公司 李彥宏：優秀員工才代表百度

李彥宏評價璩靜風波，稱優秀員工才代表真實的百度。(取材自界面新聞/視覺中國圖)

百度 公關前副總裁璩靜為打造「霸總」人設在抖音 發布爭議話題視頻事件，連兩日登上熱搜榜，中國勞工權益歧視問題再成熱點。據報導，百度創辦人李彥宏事後表彰了百度優秀員工，並激動地對員工說：「你們才是百度最真實的代表。」而璩靜被發現今年4月在職時，就另在深圳成立一家公司並任法定代表人，持有90%股權，另一名持股人是其在百度任職期間的助理。

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璩靜於五一節假日期間發布多條涉及職場經歷和思考視頻，等言論引起撻伐，百度市值一度蒸發超60億港元(約55.4億人民幣、7.6億美元)。璩靜隨後道歉，並於9日從百度離職。

據騰訊新聞「AI光年」獨家獲悉，9日下午，百度創辦人李彥宏與人力資源負責人崔珊珊召開小範圍員工溝通會，對璩靜事件進行了點評。李彥宏現場表彰了百度優秀員工，並情緒頗為激動地說：「你們才代表百度，你們才代表最真實的百度，你們才是百度最真實的代表。」

百度人力資源負責人崔珊珊也在會中表示，「不能只唱讚歌，不說問題。」她並點出了多項大廠病，包括「畫地盤、設門檻，各自為戰協同難」等。但她請大家相信，在百度沒有什麼比「簡單可依賴」的價值觀更值得守護和堅守。百度的自我革新永不止步。

儘管璩靜已從百度離職，但被爆出離職前就已在深圳成立新公司。據第一財經報導，今年4月24日在深圳市成立的「哇咔哇咔文化有限公司」法人代表為璩靜，持股比率90%，另一名持股10%的股東鄒少歡是璩靜在百度任職期間的助理。公司經營範圍包括日用品及通訊設備銷售、化妝品及服飾零售、文化娛樂經紀人服務等。

值得注意的是，該公司註冊資本僅1萬元人民幣。媒體實探哇哢哇哢文化的註冊地，商廈保安和物業表示，目前是出租的狀態，公司並未在此實際運營。有網民質疑，「拿著千萬薪酬的大廠高管，卻私開公司，職業操守何在？」

深圳晚報報導，據新抖數據顯示，璩靜當前抖音帳號原名「馨霞原創服飾」，2022年3月粉絲量就超過90萬，女性粉絲占比達93.65%。而璩靜註冊的新公司經營範圍也包括了服裝服飾零售。網傳璩靜曾飛杭州參與網紅參哥的培訓課程，參哥昨證實璩靜自釀輿情危機前，曾交5980元上了自己3天抖音操盤手課。