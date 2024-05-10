遼寧驚見「周口杰倫代言冰紅茶」 網諷：賭的就是你眼花

民眾買到的「周口杰倫」代言冰紅茶。（視頻截圖）

中國市面上近日出現一款奇葩的冰紅茶，瓶身上寫著形象代言人是「周口杰倫」，還有央視（CCTV）等字樣，被網友總結為「代言人仿的周杰倫 ，瓶子仿的康師傅，公司仿的達利園」的「山寨」飲料，律師也質疑侵犯了周杰倫的肖像權和姓名權，以及達利園公司的商標權。不過這家公司振振有辭地說，該飲料非虛假宣傳，正準備起訴相關言論。

據大皖新聞報導，5月8日，遼寧瀋陽有市民在商店買到一款名為「亮贏」的冰紅茶，產品包裝上有「周杰倫」形象，並在明顯位置標註「央視廣告品牌」「達利園飲品（遼寧）有限公司」。但瓶身上有小字寫著「形象代言人李非非」、「網紅」等字樣，不仔細看不易看得清楚。

對此，達利園回應：「這不是我們產品，我們是達利食品集團有限公司，其他名稱中帶地名的，都不是我們的。」

北京德翔律師事務所主任安翔表示，這款飲料對人物肖像、姓名、公司名稱都存在明顯的山寨行為，侵犯了周杰倫的肖像權和姓名權，侵犯了達利園的商標權。

對於消費者來說，這也是惡意引發消費者誤判的違法行為，消費者同樣可以舉報或起訴違法商家。受侵害的公司和自然人均可通過向市場監管部門舉報或法院起訴的方式進行維權。賠償額以受損金額或侵權方的獲益金額為準。

「周口杰倫」代言冰紅茶上有周杰倫的照片。（取材自冷暖視頻）

不過據界面新聞報導，5月9日，被疑似「山寨」的達利園飲品（遼寧）有限公司相關負責人回應表示該款產品剛試生產試銷，只往瀋陽部分小超市發了貨；其公司經合法註冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳，正在準備起訴相關言論。

此外，該公司表示，公司請的代言人為網紅「周口杰倫」，且在產品上也標明了代言人本名「李非非」。「央視廣告品牌」字樣是因為公司確實在央視做過廣告，不是虛假宣傳。

網友們則對這款山寨飲料直呼「這咋上的市？」 、「這種山寨也能上架只能說明當地市場監理局形同擺設」、「賭的就是你眼花」；也有網友戲稱：「不管怎麼樣，是很有創意的思維，打破了常規思維」、「讓我想起了周佳牌洗衣粉」、「山寨達利請山寨杰倫代言很正常啊」。