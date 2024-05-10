創維汽車創始人稱車裡午休可降血壓、除腹瀉 醫學專家回應了

創維汽車創始人黃宏生說他在創維汽車裡午休，高血壓沒吃藥就都恢復正常了。（取材自鳳凰網財經）

創維汽車創始人黃宏生近日在公開場合發言稱，創維汽車有助於養生，他在創維汽車裡午休，不僅高血壓 沒吃藥都恢復正常，他的呼吸道感染、習慣性腹瀉也都消除好了。該「神奇」言論引起網友熱議。醫學專家認為，車上安裝主動睡眠促進技術只有檢測 功能而無治療功能，過度宣傳其醫療效果，有偷換概念和誇大宣傳之嫌。

據極目新聞報導，網傳視頻顯示，黃宏生站在一輛創維汽車前，手執話筒講述著自己的經歷時稱，在過去十年裡，他雷打不動地每天去車裡午睡，高血壓從180多恢復到正常，沒有吃任何一顆藥。並且，他的呼吸道感染也治好了，這些年他沒有發過燒，免疫力 提高了，習慣性腹瀉也消除好了。

在黃宏生身後，一塊大屏幕上寫著：「從80年代一起創業的製造業群體裡，超過60%已經離開了這個世界，遠比九死一生還恐怖，我幸運的是高血壓緩解、呼吸道疾病改善、習慣性腹瀉消除。因此我的感悟就是，深度睡眠。每天在創維汽車上午休半小時，下午和晚上各種各樣的繁忙會議活動都能應對自如。這13年來做電動汽車，把我的亞健康都調整好了。」

報導指出，此前黃宏生還曾稱：「要為車主提供深度睡眠與深度養生，讓每一個車主實現百歲人生。」「如果你存在著亞健康、睡眠不好、過度疲勞，你可以嘗試著創維汽車給你帶來健康的身體，穩定的事業，另外還可以實現百歲人生。」

黃宏生的上述言論引發網友的關注熱議。多數網友嘲諷「是不是有點邪教的味道」，「現在的人不好忽悠了」，「傳銷組織入場了」，「創維高功能養生車？」，「虛假宣傳，醫療廣告，相關部門應該依法處罰了」。

也有人緩頰說，黃宏生只是說這個車能很方便的提供午休的空間和舒適的午休環境，讓他得以養成午休的習慣，午休讓他身體好了，那些疾病也沒有了，一些網友不應帶節奏，解讀為車能治病。

黃宏生是創維集團創始人、開沃新能源汽車集團董事長、創維汽車創始人。開沃新能源汽車集團是國內新能源汽車製造領域領軍企業之一。

創維汽車工作人員對此表示，不同配置的創維汽車功能也不一樣，不能保證都有黃宏生所講述的實際效果。疾病的恢復與個人的生活作息、飲食、環境有關。「不能保證一定能治療高血壓等疾病，黃總介紹汽車時說的是個人的體驗，可能黃總他確實有這樣的感受。」創維汽車沒有「保健品」功能，但有促進深度睡眠的模式。

一名汽車行業專家認為，其實，附加在車上的具養生功能的設備不論是放在車上或家裡、辦公室，都對健康有幫助。在車上安裝具有養生功能的設備，更多來說還是一種噱頭。

一位醫學專家表示，汽車上安裝具備檢測心率血壓、測量腦電波、深度睡眠質量等功能的主動睡眠促進技術，可能提高車主心理舒適度，從而起到一定降低血壓的作用。但這些設備不是醫療器械，只有檢測功能而無治療功能，過度宣傳其醫療效果，存在偷換概念和誇大宣傳之嫌。