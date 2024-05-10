習近平「國師」海外演講 被「瑞士永居」問題懟得啞口無言

復旦大學中國研究院院長張維為日前到馬來亞大學演講，被中國留學生藉提問「瑞士永居」問題當眾嘲諷。(新華社資料照片)

據近日網傳視頻，據傳受到中國國家主席習近平 重用的復旦大學中國研究院院長張維為，日前到馬來西亞演講時，疑被一名中國留學生 提問有關「瑞士永居」的問題嘲諷他，引發現場笑聲一片。據報導，張維為具瑞士國籍卻成為習近平的「國師」等傳言不斷，引來不少網民質疑，張維為曾稱自己是旅瑞中國學者，而非「瑞士學者」。

來源：YouTube

據鳳凰網刊出文章指出，這段視頻近日在網上引來不少網民的圍觀。據知情人士表示，視頻中場景疑是前天在馬來西亞的馬來亞大學，張維為正演講時，一名中國男留學生向張維為提問：「張維為老師啊，我最近想辦瑞士永居啊，老師作為過來人，給我一點建議嘛。」一位IP顯示為馬來西亞的網友透露，「最後張維為沒有回答，全場大笑，然後跳過了」。

通過另一些網友的發帖印證，張維為大概率有在馬來亞大學的講座行程。資料顯示，馬來亞大學位於馬來西亞首都吉隆坡，是全馬歷史最悠久的高等學府，以文理學科和醫學著稱。根據最新的QS世界大學排名，馬來亞大學的排名在65位，與美國伊利諾伊大學香檳分校等名校大體相當。

報導稱，在十幾、二十年前中國的一些雜誌、報章當中，張維為不僅曾被標注過「瑞士國籍」，也曾被稱為「瑞士學者」。從他過往的經歷來看，他不僅曾在歐洲生活了20多年，且主要生活在瑞士和法國，因此有關張維為「瑞士籍」、「瑞士永居」等傳言，在民間可說是由來已久。