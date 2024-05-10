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習近平「國師」海外演講 被「瑞士永居」問題懟得啞口無言

中國新聞組／北京10日電
復旦大學中國研究院院長張維為日前到馬來亞大學演講，被中國留學生藉提問「瑞士永居」問題當眾嘲諷。(新華社資料照片)
復旦大學中國研究院院長張維為日前到馬來亞大學演講，被中國留學生藉提問「瑞士永居」問題當眾嘲諷。(新華社資料照片)

據近日網傳視頻，據傳受到中國國家主席習近平重用的復旦大學中國研究院院長張維為，日前到馬來西亞演講時，疑被一名中國留學生提問有關「瑞士永居」的問題嘲諷他，引發現場笑聲一片。據報導，張維為具瑞士國籍卻成為習近平的「國師」等傳言不斷，引來不少網民質疑，張維為曾稱自己是旅瑞中國學者，而非「瑞士學者」。

來源：YouTube

據鳳凰網刊出文章指出，這段視頻近日在網上引來不少網民的圍觀。據知情人士表示，視頻中場景疑是前天在馬來西亞的馬來亞大學，張維為正演講時，一名中國男留學生向張維為提問：「張維為老師啊，我最近想辦瑞士永居啊，老師作為過來人，給我一點建議嘛。」一位IP顯示為馬來西亞的網友透露，「最後張維為沒有回答，全場大笑，然後跳過了」。

通過另一些網友的發帖印證，張維為大概率有在馬來亞大學的講座行程。資料顯示，馬來亞大學位於馬來西亞首都吉隆坡，是全馬歷史最悠久的高等學府，以文理學科和醫學著稱。根據最新的QS世界大學排名，馬來亞大學的排名在65位，與美國伊利諾伊大學香檳分校等名校大體相當。

報導稱，在十幾、二十年前中國的一些雜誌、報章當中，張維為不僅曾被標注過「瑞士國籍」，也曾被稱為「瑞士學者」。從他過往的經歷來看，他不僅曾在歐洲生活了20多年，且主要生活在瑞士和法國，因此有關張維為「瑞士籍」、「瑞士永居」等傳言，在民間可說是由來已久。

對於有關傳言，張維為2021年6月曾發長文做過一次「澄清」。他說自己在海外生活了20多年，一直為自己是中國人而感到驕傲和自豪，用完了十幾本中國護照。對於此前媒體報導中的說法，他稱自己當時的身分應該是旅瑞中國學者，而非「瑞士學者」，並稱是寫會議報導的小編一時疏忽所犯的低級失誤。

復旦大學中國研究院院長張維為（左）日前到馬來亞大學演講，被中國留學生藉提問「瑞士...
復旦大學中國研究院院長張維為（左）日前到馬來亞大學演講，被中國留學生藉提問「瑞士永居」問題當眾嘲諷。（取材自微博）

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