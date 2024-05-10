碧桂園2債券息無法準時支付 融創4債券本息調至12月兌付

碧桂園地產9日公告指出，公司無法準時支付兩隻境內債券利息，共逾人民幣6500萬元。（路透）

中國房企碧桂園 債務違約風險仍未消除。碧桂園此前對多檔境內公司債本息兌付二次展期後，市場高度關注其相關動向。碧桂園旗下碧桂園地產集團有限公司9日公告，公司無法按時在5月9日支付「23碧桂園MTN002」及「23碧桂園MTN001」的利息。另外，融創將4檔債券 本息調整至12月兌付，總金額預計數億元人民幣。

據澎湃新聞報導，但碧桂園地產稱，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內（不晚於5月13日）足額償付本期中期票據應付利息及寬限期內利息。

另外，房地產商「融創中國」9日傳出擬延期4檔債券本息兌付時間。融創中國將對「H融創05」、「H融創07」、「PR融創01」、「20融創02」的兌付方案展期，具體為將原有整體展期方案中6月份和9月份的本息調整至12月兌付。

另據財聯社引述知情人士透露，本次融創中國的針對上述債券的展期方案均已延期至2024年12月9日以現金兌付。而上述計畫展期的金額並不高，總金額預計人民幣數億元。

據悉，融創已定於10日至27日召開債券持有人會議，並進行投票 表決。目前，上述四筆債券均已暫停。