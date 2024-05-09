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甘肅19歲女未婚產子 揪閨密「踩死」嬰兒…判刑4年

中國新聞組／北京10日電
甘肅19歲女子未婚懷孕，因為怕被責罵，竟然踩死新生兒；示意圖。（新華社）
甘肅19歲女子未婚懷孕，因為怕被責罵，竟然踩死新生兒；示意圖。（新華社）

甘肅一名剛滿19歲少女在打工期間結交男友，未婚先孕，又害怕被家人知道後責罵，竟聯合自己的未成年閨密將剛出生的嬰兒踩踏致死。酒泉市肅州區法院以故意殺人罪，判處被告人小寒有期徒刑四年，被告人小冰判處有期徒刑三年，緩刑四年。

新民晚報報導，2023年5月小寒所懷胎兒足月，因腹痛難忍，在出租房內的馬桶上將嬰兒產出，隨後叫來自己的未成年閨密小冰，在小冰來到現場時，小寒才將還在馬桶內的嬰兒撈出並放在冰冷的地磚上，小寒怕被父母知道此事後責罵自己，遂與小冰先後三次腳踩嬰兒的脖頸處，導致嬰兒死亡，後又將嬰兒泡入裝滿水的水盆內。

據報導，小寒產後未能及時就醫自身大出血，撥打120急救電話，醫師到達現場後，嬰兒屍體才被發現。

法院經審理認為，被告人小寒及小冰明知對初生嬰兒脖頸部進行踩踏，會導致嬰兒死亡的後果，仍踩踏初生嬰兒並致其死亡，與嬰兒的死亡結果具有刑法上的因果關係，二人的行為均構成故意殺人罪，且二人構成共犯關系。在共同犯罪中，被告人小寒主觀上有致嬰兒死亡的直接故意，客觀上對嬰兒進行二次踩踏，為主犯；被告人小冰受小寒指使，在本案中起次要作用，為從犯，且犯罪時不滿18歲，依法應從輕或減輕處罰。

小寒作案時年滿18歲，其年齡、閱歷及心智發育能夠認知新生嬰兒的生命力脆弱，對初生嬰兒進行踩踏會導致死亡的後果，出於掩蓋其未婚生子的事實及害怕家長知道的心態，未給予嬰兒基本的存活條件，將嬰兒產於馬桶並扔在地上，並采取踩踏嬰兒脖頸的方式導致嬰兒死亡，後又將嬰兒泡入裝滿水的水盆內，並再次指使小冰欲將嬰兒從窗戶扔出，足以說明其主觀惡性較大。法院對小寒判處有期徒刑四年，對小冰判處有期徒刑三年，緩刑四年。

本案中小寒懷孕後其父母均不知情，在小寒住進醫院後，父母才得知小寒生產男嬰並將其致死的事實。

新聞一出，網民紛紛留言，有人說「倒了八輩子血霉投胎到他家」、「怎麼下得去手」、「那是自己的孩子啊」；也有人為嬰兒惋惜，「剛出來還沒好好看看這骯髒的世界，莫名其妙的又離開了」；也有留言認為判決太輕「判少了，最少10年起步啊」。

甘肅

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