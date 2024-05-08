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「公檢法害家破人亡 別怪我濫殺無辜」 滇男醫院亂砍 2死21傷

中國新聞組／北京8日電
雲南鎮雄醫院發生持刀傷人事件，已造成兩人死亡。(取材自微博)
雲南鎮雄醫院發生持刀傷人事件，已造成兩人死亡。(取材自微博)

雲南昭通鎮雄縣一間醫院7日發生持刀傷人事件，一名男子「提刀亂砍，見人就砍」，造成兩人死亡，21人受傷。嫌犯是當地一名村民，警方尚未公布作案動機。但網傳消息指，其曾在朋友圈撰文稱「公檢法害得我家破人亡」，因此決定報復社會。

來源：YouTube

紅星新聞報導，親歷者張女士表示，事發時她正和婆婆、兩歲的兒子在醫院，在電梯處看到有人倒下，一群人往大門口跑，「現場倒地聲、叫喊聲非常大」。張女士看到持刀的行凶者正從二樓下到一樓，馬上抱著孩子向影像放射科房間跑。「房間裡人很多，兩個人抵著門。但是房間外有一些老人腿腳不是很方便，沒跑進來，就受到了傷害。」現場據報有醫生和幼童受傷。

現場畫面顯示疑有穿白袍的醫護人員受傷。(取材自微博)
現場畫面顯示疑有穿白袍的醫護人員受傷。(取材自微博)

網上流傳現場畫面顯示，多名傷者倒地躺臥於血泊中，相當駭人。於案發現場親歷這起慘案的目擊者說，他現在神情恍惚心情久久難以平復，現場受傷的還有醫生，他自己也是差一點就可能遇害。

事發後嫌犯逃竄至鎮雄縣康養小鎮一居民區，當地物管緊急發布通知稱，由於小區混入一名警方通緝人員，警方已通知並控制了小區的消防通道。物業提醒業主、住戶「不要給陌生人開門、避免與不明身分的人接觸」。嫌犯就在康養小鎮被警方拘捕。

雲南鎮雄縣公安局發布警情通報，2024年5月7日11時37分許，鎮雄縣城南醫院發生一起持刀行凶案件，造成兩人死亡，21人受傷。經查，嫌犯是鎮雄縣潑機鎮40歲李姓村民。

明報指出，在微博等社交平台上，有網友分享疑似嫌犯在其朋友圈的發文截圖，李男是兩個孩子的父親，他表達自己遭受不公、被陷害的情感，並認為一雙兒女被下毒，送院不讓醫治，稱「別怪我濫殺無辜」。不過，有關消息未獲官方確認。

行凶者在醫院外被制服。（取材自微博）
行凶者在醫院外被制服。（取材自微博）

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