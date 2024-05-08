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甩火箭軍案? 前防長魏鳳和名字「重現央視」

記者賴錦宏／綜合報導
魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員，聯名向人大副委員長烏雲其木格送上花圈。魏的名字重現「央視」引發揣測。（央視截圖）
魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員，聯名向人大副委員長烏雲其木格送上花圈。魏的名字重現「央視」引發揣測。（央視截圖）

中國全國人大前副委員長烏雲其木格遺體7日在北京火化，前國務委員兼國防部長魏鳳和的名字出現在央視新聞聯播，引起關注。新聞畫面顯示，魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員，聯名向烏雲其木格送上花圈。有分析認為，魏鳳和的名字「重現央視」，顯示其可能已走出火箭軍案漩渦。

有港媒報導，今年春節前夕，中央領導人看望退休元老，官方新華社列出130多名元老姓名，獨缺魏鳳和，引發其「出事」的猜測。

70歲的魏鳳和出身導彈部隊，2012年擔任第二炮兵（導彈）部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員，2018年3月出任國務委員、國防部長，去年3月卸任，由李尚福接替。李尚福疑似捲入火箭軍腐敗案，去年10月被免去國務委員、國防部長職務。

去年9月底，魏鳳和缺席去年「十一」招待會，春節又不在被看望名單，因此引發捲入火箭軍腐敗案的猜測。不過，如今他的名字「重現」央視，顯示可能已走出漩渦。

去年底中國掀起軍隊高層大清洗，至少九名解放軍高級將領涉嫌嚴重違紀違法，被罷免全國人大代表資格，相信均捲入火箭軍腐敗案，包括三名上將：火箭軍前司令員李玉超、周亞寧及火箭軍前副司令員李傳廣，以及火箭軍裝備部前部長呂宏，空軍前司令員丁來杭，中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部前副部長張育林、饒文敏，南部戰區前副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春。

前防長魏鳳和的名字出現在央視新聞聯播畫面，外界揣測這顯示他可能已走出火箭軍弊案風...
前防長魏鳳和的名字出現在央視新聞聯播畫面，外界揣測這顯示他可能已走出火箭軍弊案風波。（中新社）

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