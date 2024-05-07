長沙66歲女保安3度遭隊長性侵 女兒維權丟差 網路譁然

左邊是于某延宿舍，右邊是丁紅玲宿舍。(取材自鳳凰周刊)

長沙66歲女保安被50多歲的保安隊長性侵，在第三次被性侵後，不認字的她不再隱忍決定報警，女兒為了幫母親維權竟連帶丟了工作。在媒體報導曝光之後，網友譁然，感嘆「普通人想要維權真的比登天還難」，並痛批「相關單位對性侵者的縱容」。

鳳凰周刊報導，丁紅玲和老伴李建國今年1月到長沙楓雅名苑小區入職做育天物業保安，丁紅玲不會說普通話，也不識字，由于姓保安隊長指派任務工作。

才打工一周，丁紅玲就在小區四棟二單元和三單元之間的水泵房區域遭到于姓隊長性侵，此後于男又連續兩次闖入宿舍性侵丁紅玲，並威脅「說出去就掐死你」，丁紅玲在抵抗的過程中，胸口和下體都被抓傷。

丁紅玲用椅子抵住宿舍的門。(取材自鳳凰周刊)

丁紅玲遭遇了三次性侵後都難以發聲，她感覺「很醜很丟臉」，不知如何面對家人，甚至一度羞愧到想自殺。

丁紅玲首次報案是隊友陪同，因為她無法把問題描述清楚被民警認定是被猥褻，最後民警讓她與于男和解，代操作她的手機收取了于男1500元人民幣，還簽了協定書。

當晚，于男的妻子也到了派出所，她大罵丁紅玲不要臉、年紀這麼大還勾引別人老公，揚言要把她打死，把丁紅玲嚇壞了。

但後來丁紅玲的女兒李蓉發現不對勁，母親並沒有說出之後兩次被性侵的事實。依照法律程序，無論是猥褻或性侵，都不在民事調解的範圍內，李蓉與家人商量決定重新立案。

案發水泵房的大門。(取材自鳳凰周刊)

李蓉也在育天公司工作，擔任學校物業專案的經理。李蓉曾向副總經理謝偉反映為何不調走于男，得到了「所有人都可以動，但是他動不了」的回答。

丁紅玲的兒子李駿質疑，為何母親去報警前，公司知情卻不通知家屬？于男在公司是否有「後台」？卻沒得到公司正面回應。

報導指出，在雙方溝通中，李蓉在3月1日被獲准1個月的假，用於「安撫好母親」。但在3月6日，丁紅玲的丈夫李建國突然接獲被辭退短信。李蓉在13日被要求調職至一個需乘車坐1小時40分鐘才能到達的新項目。她提出異議無效，19日被公司通知「勞動契約終止」。隨後，李蓉被公司指控涉嫌職務侵占罪。