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最後定位泰國…山東夫婦哭喊回不來了 失聯近月突回家

中國新聞組／北京8日電
失蹤一個月的山東夫妻。(取材自新黃河)
失蹤一個月的山東夫妻。(取材自新黃河)

山東濟南一對夫妻失聯近一個月。相關信息顯示，這對夫妻於4月9日從濟南搭機前往深圳，然後從深圳北坐動車抵達香港，最後一次手機定位顯示在泰國。據瞭解，失聯的夫妻已於5日回到濟南。至於兩人為什麼失蹤一個月，但目前仍未得到解答。

新黃河報導，夫妻的姊姊王女士通過補辦手機卡的形式，看到弟弟手機近期的通話詳單。王女士說，「上面顯示是4月9日下午4時多，有在香港打過電話，4月10日開始顯示在泰國，4月10日給重慶的手機號打了4次，每次都是十幾秒，最多是44秒。最後一個電話是4月11日晚上11時50左右，撥打了濟南的號碼，此後再沒有任何通話記錄。」

王女士與家人報警後，王成林曾在4月14日給家裡人打過語音電話，「弟弟在電話裡說他錯了，回不來了。」

這對夫婦失蹤的原因引發了各種猜測。據介紹，夫妻倆育有1個2歲大的孩子。王女士表示，弟弟與弟媳的經濟條件不算好，孩子先前也做過肝臟移植手術。

有網友猜測他們可能被高薪工作誘惑，被不法分子誘騙去從事非法工作，也有網友認為這對夫婦是為了逃債，因此逃往泰國。

泰國 香港

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