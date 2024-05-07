「代媽」冒名產子？渝婦產醫院遭舉報 疑涉販嬰、拐童洗白

重慶市安琪兒婦產醫院被舉報多人冒名產子。(取材自封面新聞)

重慶一家婦產科醫院遭人舉報，多個非法代孕的「代媽」持虛假身分證在該院生產，並成功辦理出生證明，且每月都有，其中恐涉及販賣嬰兒或給被拐兒童洗白身分。

一名打拐志願者「上官正義」在微博 舉報，重慶市安琪兒婦產醫院長期與代孕機構合作，「代媽」持偽造的客戶身分證在該院住院、生產，然後客戶持自己身分證，套取真實出生證。4日剛舉報給重慶市衛健委、渝北區衛健委後三個小時，有關人員抵達醫院，產婦就出院了，質疑有人通風報信。

澎湃新聞致電安琪兒醫院，工作人員回應：「醫院領導已經知曉此事，正在調查當中。」

上官正義稱，他之前掌握到一名蔣某某的「代媽」，用自己頭像偽造代孕客戶柳某某的身分信息，在中介業務人員劉某的帶領下，在重慶安琪兒婦產醫院住院。假的「柳某某」1日在醫院剖腹產下一位男嬰，計畫5日出院。

上官正義說，4日下午在醫院811病房見到「代媽」蔣某某，對方稱自己是湖南人，從廣州過來生產，並說自己單身離異，就把身分證和名字改成柳某某。

另據封面新聞報導，重慶市渝北區衛健委5日已成立調查組調查。上官正義質疑「代媽」偽造的身分證如何通過醫院的人臉識別 ？該醫院辦理的出生證，有沒有給涉拐的孩子洗白身分？