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河南1游泳教練憋氣練習3分鐘溺斃 眾人圍觀拍照卻無人相救

中國新聞組／即時報導
河南鄭州一名25歲的游泳教練日前在游泳池內進行憋氣練習時，竟然在眾目睽睽下溺斃。（取材自微博）
河南鄭州一名25歲的游泳教練日前在游泳池內進行憋氣練習時，竟然在眾目睽睽下溺斃。（取材自微博）

據成都傳媒集團旗下「紅星新聞」等中國媒體報導，一名25歲的男性游泳教練，日前在河南鄭州一家游泳館內進行憋氣練習時溺斃。男子溺水過程中，游泳池工作人在旁圍觀甚至還用手機拍攝影片，卻無人出手相救。

據報導，一女子本月4日在社交平台發布影片稱，她弟弟4月26日在鄭州這家健身游泳館內練習憋氣，但在憋氣到三分鐘左右時開始吃水，「水面咕都咕都地冒泡，緊接著開始大幅度的動作自救且求救」。

女子指控弟弟是在眾目睽睽之下溺水身亡，過程中游泳池工作人員只在一旁觀望，無人出手相救。

河南「瀟湘晨報」從當地相關部門處確認此一事件屬實，事件已移交刑偵大隊處理。

死者姊姊稱，她弟弟在憋氣到三分鐘左右時開始吃水，隨後沉入游泳池底。

在男子沉入池底後的十分鐘裡，游泳池工作人員還在一旁用手機拍影片記錄，並在游泳池邊嬉戲打鬧，直到其他泳客發覺情況不對跳下去救人，游泳池工作人員才反應過來。

報導稱，男子被撈上來後，游泳館也沒有採取任何急救措施，完全不知道如何急救，全程將近20分鐘，等救護人員趕到現場時已經錯過黃金搶救時間，導致男子因搶救無效死亡。

死者姊姊發布一段長達9分鐘的現場影片，詳細記錄了男子如何在眾目睽睽下溺死。在男子已經溺水時，游泳池邊還有工作人員出聲問：「可以憋這麼久嗎？」隨後用一支長棍伸到池中觸碰男子的身體，並喊死者姓名說：「你腳動一下……」

據稱，這家游泳館位於河南省鄭州市金水區，目前已經暫時關閉。

河南 鄭州

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