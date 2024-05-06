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中國網紅「胖貓」為情所困跳江 女友性感道歉再挨轟

中國新聞組／綜合報導
自稱譚竹女子穿著清涼拍視頻道歉。(視頻截圖)
自稱譚竹女子穿著清涼拍視頻道歉。(視頻截圖)

中國21歲網紅「胖貓」疑似無法忍受被分手，選擇在重慶長江大橋輕生，事件引起關注後，大量網友指責胖貓女友「譚竹」玩弄感情斂財。4日，網上有一名女子上傳影片自稱是「譚竹」，承認辜負胖貓感情，向公眾鞠躬道歉。不過此舉並未熄滅群眾怒火，不但指責該女利用事件吃人血饅頭，還罵她穿短褲「不尊重死者」。

綜合媒體報導，這名自稱是譚竹的女子身穿深紫紅色緊身上衣，下穿超短褲，搭配白絲襪，露著大腿和肚子，還化著精致妝容。

自稱譚竹女子換了黑衣長庫後在視頻中蹲在地上抱膝痛哭。(視頻截圖)
自稱譚竹女子換了黑衣長庫後在視頻中蹲在地上抱膝痛哭。(視頻截圖)

她在視頻中說，「我真的很後悔，貓貓是我沒有好好珍惜你，我現在只想和你和好，你回來好不好，是我辜負了你的真心對不起。」

她還稱和胖貓分手的原因是想測試貓貓還愛不愛自己，她沒想到曾經對她最好的人，最愛她的人會去做傻事。喊話：「貓貓你為什麼要離開我」，接著蹲在地上抱膝痛哭。

隨著譚竹的發聲，引來無數網友質疑這出鏡的女子不是譚竹，還說譚竹是重慶的，IP地址卻是廣東的，質疑不是本人；並指該女90度鞠躬道歉，可雙手背在後面，對人連最起碼的尊重都沒有，真就是毫無誠意。

有網友稱看不出該女有一絲悲傷與愧疚感，還有心情打扮，且親人去世都會穿素色衣服，譚竹卻穿著紅色系衣服，不尊重死者。

自稱譚竹女子90度鞠躬時雙手背在後面。(視頻截圖)
自稱譚竹女子90度鞠躬時雙手背在後面。(視頻截圖)

或許看到網友批她穿得不得體，譚竹在第二次露面時換了一身衣服，身著黑色長款短袖和菱形格褲子，連襪子都換了。

譚竹近日多次在網上發文稱，事件引起的網暴，已令她精神出現嚴重問題，又展示醫院的診斷書，顯示她在半個月內3次到醫院精神科求醫，被診斷為中度抑鬱。

胖貓的事件讓輿論關注中國年輕人，但也有網民認為，當局試圖藉著胖貓事件轉移廣東梅大高速路焦點。

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