當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，面部表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

據蘇州市網路聯合闢謠平台日前發文稱，有網民和媒體近日發布影片和圖文稱，「蘇州一工業園內一女子被捆綁手腳，頭部淤血，不停痛苦呻吟……」，經向有關方面了解，網傳內容是翻炒舊聞，為不實資訊。不過針對這則闢謠，許多網民反而質疑官方，「舊聞就是真實發生過？那在哪裡呢？」要求公布案件的細節。

網易文章指出，據知情人介紹，事件發生在蘇州工業園，一大早有人去上班，發現有人光著身子被綁在橋上不能動彈，於是報警。隨後，有路過的好心市民，脫下自己的衣服給女子蓋上。女子手腳綁在橋上，身子卻在橋面，整個人成一個U字形，無法動彈，這個姿勢可以說相當難受。

警察到場後，發現女子頭上有淤血，先打了120。此時女子仍不住地發出痛苦的呻吟聲。

視頻曝光後，網友紛紛譴責這種行為，究竟有多大的仇才會對一個弱女子痛下狠手。有疑似知情人透露，女子是跟男同事偷情被發現，男同事元配發現後，在某賓館蹲守了大半夜，等她出來後就把她拉上車，然後把她綁了這裡。視頻中綁繩特別細，手腳還是半懸掛綁著。

知情人爆料後，有很網友現身說，在一些地方，小三被抓現形後，一般都會采用這種扒光的方法羞辱，有的是扒光綁在電線桿上。但此事件原因目前未有相關回應。

香港 01報導，蘇州官方闢謠則並未證實是否情節為真，只強調「是舊聞炒作」。蘇州市網路聯合闢謠平台稱，請廣大網民不信謠、不傳謠。

不過闢謠一出，許多網民反而質疑官方，「舊聞就是真實發生過？那在哪裡呢？」、「沒有見過有人闢謠時間點的」、「你不實的又不是案件是時間，笑到我了」、「中國特色闢謠」。網民要求公布案件的細節。