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網紅「胖貓」跳江…大橋外賣成堆恐影響交通 姊姊籲停送

中國新聞組／綜合報導
重慶長江大橋上祭奠「胖貓」的外賣成堆，被指浪費且影響交通。(取材自微博)
重慶長江大橋上祭奠「胖貓」的外賣成堆，被指浪費且影響交通。(取材自微博)

21歲網紅「胖貓」在近日重慶墜江身亡，其姊姊在短視頻平台爆料稱，「胖貓」在與女友交往期間，為其花費51萬人民幣，卻遭受女友冷暴力。大量網友知曉此事後在外賣平台點單，並送至事發地重慶長江大橋，祭奠「胖貓」，但也造成一些困擾。

九派新聞報導，因橋上所擺放外賣過多，有網友認為此舉存在浪費，且影響交通。「胖貓」的姊姊3日晚在直播中呼籲，希望大家不要再往大橋送外賣，「怕會影響交通」。

重慶市渝中區城管局的工作人員回應：「事發突然，會考慮如何整理大橋上的物品。」至於網友提到將外賣送給環衛或有需要要的人，她表示：「這是白事的東西，有的人會拿，有的人不願意拿，我們還在考慮。」

另據封面新聞報導，3日晚上，胖貓姊姊以網名「可可睡不著」發起直播，短短20分鐘觀看人數超過10萬人。她一再呼籲網友：「不要送禮物，屏幕全部花了，看不到你們說的話。我也不希望大家說我借我弟弟的事來收禮物。」因打賞人數太多，整個屏幕持續被刷禮物的特效遮擋。

「可可睡不著」連續兩次下播，關閉打賞重新開播後，在線人數很快又飆升到10萬人。期間，有網友質疑「你弟弟剛去世，你來直播什麼」。

她提到，一家與涉事女方同名的花店被網友騷擾，「不要去，涉事的花店已經被轉手，已經重新出租了。也還有很多帳號在冒充弟弟，希望大家注意辨別。」她並稱，兩年前勸說弟弟注意下這個女的（前女友），「她知道後把我微信拉黑了。我以為他在愛情裡吃苦之後會長教訓，沒想到教訓這麼大。」

德國之聲指出，「胖貓」輕生事件引發輿論關注，相關事件一度登上微博熱搜榜，有網民評論「熱度高的離譜，直接蓋了梅大高速坍塌事故。」5月1日凌晨，廣東梅大發生高速公路路面坍塌事故，目前造成23輛車陷落，48人死亡。

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