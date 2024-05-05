我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

呼和浩特縱容垃圾亂倒 督察組遭封路阻撓

中國新聞組／綜合報導
垃圾混堆亂倒。（取材自微信）
垃圾混堆亂倒。（取材自微信）

近日，內蒙古自治區第一生態環境保護督察組進駐呼和浩特市，展開了為期21天的督察工作。期間，該市接到關於垃圾違法傾倒的舉報案件80件，占總舉報量的22%，凸顯了市民對此問題的深切關注。督察結果顯示，呼和浩特市在應對民眾身邊的生態環境問題上力度不足，垃圾亂倒現象屢禁不止，甚至侵擾了耕地與草地，造成了環境汙染，引發民眾不滿。

新京報報導，督察過程中，還遇到了故意封堵道路以阻礙核查的情況。這並非新問題，早在2019年的首輪自治區生態環境督察中就已明確指出，呼和浩特市存在建築垃圾隨意丟棄及城鄉結合部偷倒垃圾的問題。而本次督察遺憾地發現，此類問題非但未得到根治，反而形成了非法垃圾堆放點，並存在一條非法處理垃圾的利益鏈。

儘管呼和浩特市在過往的整改方案中明確規定，應在2020年7月底前建立健全建築垃圾管理機制，包括收集、運輸、消納的聯單制度，並對非法行為進行查處。但現實是，這一制度至今未能有效建立，導致建築垃圾管理全面失控，非法處置行為猖獗，相關部門執法監督不力。

例如，大里堡村有村民自2023年5月起私設垃圾填埋場，以低價收納建築和生活垃圾，非法牟利超過74萬元人民幣，並試圖透過封路來阻撓督察。儘管當地執法部門早在兩個月前就發現了這一違法行為，但僅做出了輕微處罰，未能有效遏制，進一步縱容了非法垃圾處理鏈的發展。

此外，呼和浩特市還面臨規畫執行不力、合法消納場所容量不足，以及眾多違法傾倒點嚴重破壞環境的困境。

督察組批評稱，呼和浩特相關部門在建築垃圾管理上缺乏有效統籌和有力推動，導致該問題成為城市形象的重大瑕疵。地方政府對民眾反覆舉報的違法傾倒行為反應遲緩，監管機構間責任不清、協作不力，問題長期懸而未解。

違法設置的垃圾消納場。（取材自微信）
違法設置的垃圾消納場。（取材自微信）

上一則

紅雨襲港7小時 將軍澳300車泡水 長洲包山棚架塌

下一則

網紅「胖貓」跳江…大橋外賣成堆恐影響交通 姊姊籲停送

延伸閱讀

五一長假首日 鐵路載客量2069.3萬人次 史上新高

五一長假首日 鐵路載客量2069.3萬人次 史上新高
五一長假 中國：日均跨區人潮逾2.7億人次高於疫前

五一長假 中國：日均跨區人潮逾2.7億人次高於疫前
他的第一次…內蒙古20歲男花500元嫖57歲大媽被抓 網：真餓了

他的第一次…內蒙古20歲男花500元嫖57歲大媽被抓 網：真餓了
I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時

I-15州際公路雨天車禍堵塞 華人困6小時

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生