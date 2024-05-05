呼和浩特縱容垃圾亂倒 督察組遭封路阻撓

垃圾混堆亂倒。（取材自微信）

近日，內蒙古自治區第一生態環境保護督察組進駐呼和浩特市，展開了為期21天的督察工作。期間，該市接到關於垃圾違法傾倒的舉報案件80件，占總舉報量的22%，凸顯了市民對此問題的深切關注。督察結果顯示，呼和浩特市在應對民眾身邊的生態環境問題上力度不足，垃圾亂倒現象屢禁不止，甚至侵擾了耕地與草地，造成了環境汙染，引發民眾不滿。

新京報報導，督察過程中，還遇到了故意封堵道路以阻礙核查的情況。這並非新問題，早在2019年的首輪自治區生態環境督察中就已明確指出，呼和浩特市存在建築垃圾隨意丟棄及城鄉結合部偷倒垃圾的問題。而本次督察遺憾地發現，此類問題非但未得到根治，反而形成了非法垃圾堆放點，並存在一條非法處理垃圾的利益鏈。

儘管呼和浩特市在過往的整改方案中明確規定，應在2020年7月底前建立健全建築垃圾管理機制，包括收集、運輸、消納的聯單制度，並對非法行為進行查處。但現實是，這一制度至今未能有效建立，導致建築垃圾管理全面失控，非法處置行為猖獗，相關部門執法監督不力。

例如，大里堡村有村民自2023年5月起私設垃圾填埋場，以低價收納建築和生活垃圾，非法牟利超過74萬元人民幣，並試圖透過封路來阻撓督察。儘管當地執法部門早在兩個月前就發現了這一違法行為，但僅做出了輕微處罰，未能有效遏制，進一步縱容了非法垃圾處理鏈的發展。

此外，呼和浩特市還面臨規畫執行不力、合法消納場所容量不足，以及眾多違法傾倒點嚴重破壞環境的困境。