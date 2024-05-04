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廣東高速坍塌48死30傷 梅州官方喊話「做好調查給負責交代」

記者陳宥菘／即時報導
針對廣東梅大高速茶陽路段塌方事故，梅州市委常委會3日下午召開擴大會議，強調「堅持實事求是，全力做好相關調查，給人民群眾一個負責任的交代」。圖為救援部隊2日在災害現場作業。（新華社）
針對廣東梅大高速茶陽路段塌方事故，梅州市委常委會3日下午召開擴大會議，強調「堅持實事求是，全力做好相關調查，給人民群眾一個負責任的交代」。圖為救援部隊2日在災害現場作業。（新華社）

廣東梅大高速茶陽路段1日凌晨發生塌方災害，至今已致48死30傷。據梅州網，梅州市委常委會3日下午召開擴大會議，會議強調，「要堅持實事求是，全力做好相關調查，給人民群眾一個負責任的交代，」並要求迅速對高速公路、國省道及沿線地質災害風險隱患進行拉網式排查。同日，梅州市長王暉也主持召開市府黨團（擴大）會議，要求全力以赴做好塌方災害處置工作。

梅州網報導，梅州市委書記馬正勇3日下午主持召開市委常委會擴大會議。會議強調，要積極穩妥做好災害後續處置各項工作。要全面深入進行搜救工作，「不落一人」。要堅持「一人一策一專班」，用好專家團隊千方百計救治傷員。會議還特別點出，「要紮實做好新聞宣傳工作，真實客觀反映狀況，及時回應社會關切。」

值得注意的是，根據梅州當局通報，截至5月2日下午2點，梅大高速塌方事故已致48人死亡，還有3人需要DNA進一步比對確認；30人受傷，目前均無生命危險。不過，梅州官方3日全天都未再進一步更新死傷人數與救援進度。截至目前，距離上次救災資訊更新已超過46小時。

根據梅州網針對梅大高速坍方事故製作的滾動式新聞頁面，3日僅在晚間6點半時更新一則「廣東34名精神衛生專家組隊，赴梅州開展心理援助」的報導。

梅州市委常委會擴大會議還指出，各級各部門要舉一反三，面對歷史罕見的持續性強降雨、強對流天氣，「要樹牢底線思維、極限思維，強化各領域全過程全鏈條的安全管理」，以最嚴要求、最實舉措守護人民生命財產安全。

會議要求，迅速對高速公路、國省道及沿線地質災害風險隱患進行拉網式排查，加強橋樑、隧道、涵洞、高邊坡、急彎陡坡、臨水臨崖等路段的巡查監控，增設安全護欄及警示標誌等。

梅州網報導，梅州市長王暉同日也主持召開市府黨團（擴大）會議。會議同樣提到，要做好輿情引導，公開透明、及時準確發布災情資訊。

新華社報導，根據中共總書記習近平重要指示和國務總理李強要求，國務副總理張國清已在2日下午率隊趕赴梅州市指導應急處置工作。

李強 習近平 中共

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