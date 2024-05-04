上海女財務偷公司1350萬元炒股虧光 12年後才為這原因被揭發

警方逮捕朱某。（取材自東方網）

上海青浦公安分局經偵支隊近日接報了一起職務侵占案件，一名公司女財務朱某涉嫌侵占公司資產1350萬（人民幣，下同）炒股虧光，該公司直到12年後這名女財務生病，才發現帳目對不上。警方稱，朱某能如此長時間侵占公司資產又終被發現，原因都在於該公司財務制度存在嚴重漏洞：整間公司只有朱某一個財務。

據東方網報導，一般來說，職務侵占類案件只能維持幾個月，最長不過一兩年。但朱某犯案時間跨度長達12年，侵占公司資產達1350萬。這些錢被她以分紅等名義打入了她的個人帳戶，被她毫無保留地投入到了股市和期貨市場。

經警方調查，朱某炒股的情況基本上都是虧空的。她還曾用這些錢買了房子，不過後來也被她抵押，用於炒股。1350萬都被用來炒股且都虧光了。朱某的前夫稱在他們夫妻共同生活期間，朱某曾研究股票到凌晨半夜，非常癡迷於炒股。

警方逮捕朱某。（取材自東方網）

嫌疑人朱某是在2010年通過社會招聘進入公司的，2012年老財務正式退休 ，朱女士成了公司唯一的財務。而朱某的職務侵占行為，之所以能維持那麼長時間，就是因為公司的財務制度存在嚴重漏洞。該公司成立至今，財務都只有一個人。警方說，把公司的財產安全系在財務個人的人品上，是非常不可取的做法。

而公司發現朱某侵占公司資產，是朱某因病住院，公司老板又著急發工資，就讓朱某交接一下帳目。結果第三方公司一看，帳目出奇混亂，還少了1000多萬。2024年2月10日，朱某在家人的陪同下到派出所投案自首。

面對民警的審訊，嫌疑人朱某一開始拒不承認，直到警方將一份份轉帳記錄、流水清單擺到朱某面前，她的心理防線才徹底崩潰。

網友則對這間公司的規模大小有疑問：「你說公司大麼只有一個財務，你說公司小麼10年少了1350萬都沒有任何影響」「12年，侵占公司資產1350萬，這公司挺有錢」「老板是不是傻，還是太信任嫌疑人了？」