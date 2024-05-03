河南大學90年歷史大禮堂遇祝融 官方提級調查追責

擁有90年歷史、被列為中國全國重點文物的河南大學明倫校區大禮堂，2日晚間在修繕期間起火燃燒，造成屋頂坍塌損毀。（取自澎湃新聞）

擁有90年歷史、被列為中國全國重點文物的河南 大學明倫校區大禮堂，2日晚間在修繕期間起火燃燒，造成屋頂坍塌損毀。最新消息指出，公安機關已控制相關責任人，多部門組成的聯合調查組也已開展提級調查，強調將盡快查明原因，依法追責問責。

河南大學正在修繕中的明倫校區大禮堂於2日晚間11點20分許發生火災，火災造成建築物部分屋頂坍塌損毀。河南大學隨後發布通報表示，經消防局全力撲救，火災被撲滅，無人員傷亡，並對於火災的發生向外界致歉，強調學校將盡一切努力將損失降到最低，同時相關部門已介入調查。

據央視報導，目前相關責任人已被公安機關控制。此外，河南省消防安全委員會成立由省消防救援總隊牽頭，公安、應急、教育、文物等部門及開封市政府參加的聯合調查組開展提級調查，強調將「盡快查明原因，依法追責問責」；相關工作正在進行中。

如今，施工單位也被陸媒起底。根據新黃河客戶端，河南大學曾於2023年10月與北京同興古建築工程有限公司責任公司簽訂該座大禮堂修繕工程項目，所涉合約金額435萬6,000元，合約工期180天，且必須在今年4月7日前全部完成，但工程明顯延宕至今。

報導指出，該公司曾先後中標中國全國多地文物保護單位修繕工程，其中不乏一些知名文保單位，如故宮博物院相關文物建築保護修繕工程、湖北屈原祠修繕保護工程。此外，該公司曾在去年3月被北京市東城區消防救援支隊以「在建設工程內設置宿舍；未進行內部防火檢查」為由作出行政處罰。

另，值得一提的是，根據河南大學官網信息，就在這場火災發生前兩天的4月30日下午，河南大學曾召開安全工作會議，要求聚焦包括「工程建築等存在安全隱患重點領域，加大排查力度和整改力度」。同日，河南大學保衛處發出「五一」假期消防安全工作通知，其中提到文保單位和重點消防單位必須安排24小時值班。