廣東梅大高速英雄 他下跪攔車救多命 獲救者跪謝

下跪救人的黃建度出面受訪。（取材自微博）

廣東梅州市梅大高速茶陽路段塌方目前造成48死30傷。國務院 副總理張國清昨率有關部門負責人趕赴現場指導應急處置工作，並轉達國家主席習近平 指示，要求「刨根問底查明成因、查清責任」，主動回應社會關切。另昨再傳一現場援救細節，64歲黃建度為擋住行經車輛避免再掉進坑裡，不顧危險在車道下跪。不少獲救車主知道黃建度救了自己一命後，也下跪向他致謝。

「你不要命啦」、「我跪下去才有人停車」，據南方都市報報導，5月1日凌晨，在梅大高速塌方前方約數十米距離處，黃建度跪在了不斷靠近的車輛面前，攔住了一輛輛無限接近死亡的車輛。

當時黃建度一家人駕駛的七座車輛行駛到梅大高速茶陽路段時，輪胎突然被刮壞，下車檢查時發現車子駛過後方已開始塌方。此時下著毛毛雨，黃建度揮舞微弱的手機閃光燈向駛來的車輛發出警示，但效果並不顯著。看到不斷有車輛繼續駛向危險區域，黃建度心急如焚。

情急之下，他毅然決然地翻過護欄，從對向車道逆行走過塌方處，再翻過護欄來到原來的車道，站在路中間毫不猶豫地跪了下來。「過往的車輛車速應該都在100km/h以上吧。沒辦法，我身邊沒有木板或者防護的東西，我希望通過我這一反常的行為讓司機們注意到。」黃建度說。

面對急速行駛的車輛，黃建度想著的是「快停下來！必須停下來！」這一刻，黃建度想得更多的不是自己的安全問題，黃建度快速搖擺著雙手，同時大喊：「不要往前開了，停下來！」

很快，第一輛車減速停了下來。「當時司機還不知道情況，就衝我發脾氣，問我不要命了嗎，後面知道後急忙跟我道歉，和我一起攔車。」黃建度說，有了第一輛車的示範，後續的車輛也逐漸減速並停了下來。這些司機們紛紛打開雙閃警示後方車輛。一輛車裡下來一位阿姨，在對面同樣直直地跪下去說：「謝謝。」

「現在想想還是後怕，但是我覺得我做得對。」黃建度說，能夠挽救更多生命，自己跪得值得。

國務院副總理張國清昨率有關部門負責人趕赴現場指導應急處置工作，並傳達習近平和總理李強 指示時指出，要爭分奪秒搜救人員，組織工作專班做好遇難人員家屬安撫及各項善後工作，科學制定除險方案，做好災害調查評估，刨根問底查明成因、查清責任，及時發布相關信息，主動回應社會關切。