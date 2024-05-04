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五一意外頻傳 山西恆山大石滾落砸中 遊客1死5傷

中國新聞組／北京4日電
恆山景區發生巨石砸人意外後，救援人員赴現場運送死傷者。(取材自央視新聞 )
恆山景區發生巨石砸人意外後，救援人員赴現場運送死傷者。(取材自央視新聞 )

五一長假頻傳意外狀況，除因連日大雨造成廣東梅大高速公路塌坍致48死，山西大同市渾源縣恆山景區也突發山石滾落砸中遊客致一死五傷。廣東一名38歲媽媽帶四個孩子海灘戲水，為救其中一個溺水孩子致四人遇難；廈門靈玲馬戲團一名演員表演「空中芭蕾」時當觀眾面墜亡；青海多地大風降雪致數百車輛滯留，上千人被安置。

恆山是中華五嶽的北嶽，現為中國國家自然與文化雙遺產、國家4A級旅遊區。綜合報導，事發在2日下午，一名遊客稱當時聽到一聲巨響，以為是山裡變天打雷，回頭一看一塊大石頭伴隨小石頭滾下來，她穿上鞋子就跑了，「當時太嚇人了」。一名遊客被落石砸死，五名傷者無生命危險，地質專家已前往現場勘察排險。恆山景區目前處於關閉狀態。

另昨網傳廣東汕尾陸豐一家五口在海邊拍照「打卡」時被捲入海中致四死一獲救。官方通報稱，事發在2日下午2時多，當地居民林某（女，38歲）趁天晴，帶著自己的四個孩子到陸豐市湖東鎮居所附近的開放海灘遊玩，期間小兒子陳某不慎落水，林某和其他三名子女情急救援時先後落水。經救援，最先落水者陳某獲救無受傷，另外四人送醫急救延至3日凌晨死亡。

另據新京報報導，2日晚至3日，青海多地出現降雪，西麗高速、德瑪高速等路段積雪結冰。交警頂著大風雪清理積冰、積雪，協助轉移被困車輛。至3日12時，已轉移疏散200餘輛車、400餘名司乘人員。西麗高速、國道214線野牛溝至巴彥喀拉山段仍滯留150餘輛車。

北京青年報報導，河南新鄉寶泉旅遊區傳出有大批的遊客被滯留到了景區，很多遊客只能徒步十幾公里山路下山。寶泉旅遊區2日深夜發布致歉信稱，遊客數量遠超預期，景區迅速限流並勸返遊客，景區轉運車需等待時間仍較長，部分遊客衝出轉運通道、占用了轉運車擺渡道路，導致景區轉運系統出現堵塞，部分遊客徒步出園。將對相關遊客予以在2024年任意一天免門票再遊覽寶泉一次，且本人可再帶一人免費同遊補償。

另據極目新聞報導，有網民發視頻稱，4月26日在廈門靈玲馬戲團觀看「空中芭蕾」表演，目睹了演員墜亡事故。視頻顯示，舞台上，五名演員正倒掛在空中表演，突然一名演員重摔在地上，送醫不治。與其合作的另外兩名演員也一同墜地，傷情不明。廈門靈玲國際馬戲團工作人員表示，「空中芭蕾」表演已暫停，不清楚是否因演員墜亡有關。

河南

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