河南大學禮堂深夜大火 灼痛萬千「河大人」 任魯豫：一別竟永遠

河南大學大禮堂著火。(取材自澎湃新聞)

全國重點文物保護單位、河南 大學明倫校區大禮堂2日深夜一場大火，引發網友關注，灼痛萬千「河大人」。

河南大學大禮堂距今已有90年歷史，是全國重點文物保護單位，也是中國20世紀建築遺產，更是承載了很多「河大人」的青春記憶。

火災發生後，河南大學原黨委書記盧克平以及河南大學校友、央視主持人任魯豫等紛紛發聲。據頂端新聞報導，盧克平3日凌晨在微信 朋友圈發帖稱：「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆！」

澎湃新聞報導，任魯豫3日在其個人微博 分享了一張河南大學明倫校區大禮堂的舊照，並發文：「一直以來，永遠覺得不會分別，只要回來，就會相見，但一別竟是永遠。天南地北的河大學子沒有做好準備，該如何與您泣別…」任魯豫是河南大學1997屆中文系廣電班（播音與主持專業前身）畢業生。