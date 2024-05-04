我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

河南大學禮堂深夜大火 灼痛萬千「河大人」 任魯豫：一別竟永遠

中國新聞組／北京4日電
河南大學大禮堂著火。(取材自澎湃新聞)
河南大學大禮堂著火。(取材自澎湃新聞)

全國重點文物保護單位、河南大學明倫校區大禮堂2日深夜一場大火，引發網友關注，灼痛萬千「河大人」。

河南大學大禮堂距今已有90年歷史，是全國重點文物保護單位，也是中國20世紀建築遺產，更是承載了很多「河大人」的青春記憶。

火災發生後，河南大學原黨委書記盧克平以及河南大學校友、央視主持人任魯豫等紛紛發聲。據頂端新聞報導，盧克平3日凌晨在微信朋友圈發帖稱：「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆！」

澎湃新聞報導，任魯豫3日在其個人微博分享了一張河南大學明倫校區大禮堂的舊照，並發文：「一直以來，永遠覺得不會分別，只要回來，就會相見，但一別竟是永遠。天南地北的河大學子沒有做好準備，該如何與您泣別…」任魯豫是河南大學1997屆中文系廣電班（播音與主持專業前身）畢業生。

多名網民也紛紛留言，充滿了震驚、痛心和悲傷，「看著這些眼淚止不住，真的心痛，這種心情無以言表，只有河大學子能感同身受」、「河南大學，從今往後，你們就是一個失去了家的流浪漢」、「看到王立群教授那麼熱愛和極力推薦宇輝去他的學校，我都想著哪天去看看，或者推薦我的外甥女考河大的。這下連我都好心痛，惋惜」、「 徹夜難眠；為什麼同樣的錯誤還要犯呢。大禮堂在河大的地位，相當於北京的故宮，巴黎的巴黎聖母院，西藏的布達拉宮。這種古老建築，主要是木質的，防火防災容不得半點馬虎」。

河南大學大禮堂。(取材自澎湃新聞)
河南大學大禮堂。(取材自澎湃新聞)

河南 微信 微博

上一則

普亭5/15訪北京 會習近平討論提高雙方貿易額

下一則

長5火箭載重增加100公斤 送「胖嫦6」入軌

延伸閱讀

印州最年輕大學畢業生 15歲移民之子寫紀錄

印州最年輕大學畢業生 15歲移民之子寫紀錄
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
哥大挺巴示威衝擊招生？已有家長、高中生改變志願

哥大挺巴示威衝擊招生？已有家長、高中生改變志願
麻泥骨釘(上)

麻泥骨釘(上)

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
福建艦裝備配置

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

2024-05-02 08:30

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑