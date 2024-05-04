河南大學禮堂深夜大火 灼痛萬千「河大人」 任魯豫：一別竟永遠
全國重點文物保護單位、河南大學明倫校區大禮堂2日深夜一場大火，引發網友關注，灼痛萬千「河大人」。
河南大學大禮堂距今已有90年歷史，是全國重點文物保護單位，也是中國20世紀建築遺產，更是承載了很多「河大人」的青春記憶。
火災發生後，河南大學原黨委書記盧克平以及河南大學校友、央視主持人任魯豫等紛紛發聲。據頂端新聞報導，盧克平3日凌晨在微信朋友圈發帖稱：「今夜痛哭，用淚水撲滅火焰。今夜無眠，心再也無處安放。今夜校殤，猗歟吾校永無疆！」
澎湃新聞報導，任魯豫3日在其個人微博分享了一張河南大學明倫校區大禮堂的舊照，並發文：「一直以來，永遠覺得不會分別，只要回來，就會相見，但一別竟是永遠。天南地北的河大學子沒有做好準備，該如何與您泣別…」任魯豫是河南大學1997屆中文系廣電班（播音與主持專業前身）畢業生。
多名網民也紛紛留言，充滿了震驚、痛心和悲傷，「看著這些眼淚止不住，真的心痛，這種心情無以言表，只有河大學子能感同身受」、「河南大學，從今往後，你們就是一個失去了家的流浪漢」、「看到王立群教授那麼熱愛和極力推薦宇輝去他的學校，我都想著哪天去看看，或者推薦我的外甥女考河大的。這下連我都好心痛，惋惜」、「 徹夜難眠；為什麼同樣的錯誤還要犯呢。大禮堂在河大的地位，相當於北京的故宮，巴黎的巴黎聖母院，西藏的布達拉宮。這種古老建築，主要是木質的，防火防災容不得半點馬虎」。
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