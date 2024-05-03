蘇州「辣條刺客」以克計價、85元1斤 網怒：宰一個吃一年

博主發布的視頻截圖。（取材自南方都市報）

江蘇蘇州一博主近日發布視頻稱，其在江蘇省蘇州市姑蘇區一家童年主題零食店購物時，發現該店辣條以克計算，換算一斤高達85元（人民幣，下同），成了「辣條刺客」，他向收銀員提出質疑售價，對方卻稱「你沒問我忘記了」。當地市監局表示，經查屬實，已敦促店方整改，並將現場所售辣條已改為以包計價。

據南方都市報報導，江蘇蘇州一博主近日發視頻稱，在童年主題零食店發現高價「辣條刺客」，標價0.17元/克，即85元/斤。現場其他顧客也在付款後表示，誤以為價籤標識為0.17元/包。該博主挑選了一些辣條，收銀員收款時未告知價格，總花費達187元。他現場向收銀員提出質疑，收銀員卻表示，「你沒問我忘記了」。

對此，網友們紛紛表示不可思議：「這明顯是哄抬價格，擾亂市場秩序」「85一斤可不便宜哦，衛龍的325g才12.9元。就算按g定價也貴了」「目測以後會有以克拉計價的商家了」「以克為單位，賣黃金呢」「不如按奈克吧，克拉太浪費，吃不了那麼多浪費」「以後毫克賣吧，宰一個吃一年」「他們用切糕，石斛，巧克力，冰淇淋，水果來刺，也就罷了。居然連辣條也能拿來刺了」。

姑蘇市場監管微信 公號昨發布通報指出，在關注到相關輿情後，姑蘇市場監管局第一時間聯合屬地分局執法人員至觀前街時光童年零食店進行現場檢查。經核實，網上反映的情況基本屬實。現場商品雖有明碼標價，未違反有關價格法律法規，但不符合消費者對普通商品價格標識的認知。

姑蘇市場監管局表示，現已敦促店方整改，現場所售辣條已改為以包計價（按淨含量價格從3元到15元不等）。市場監管部門將持續加強日常檢查，依法查處經營者不明碼標價、價格欺詐、不履行價格承諾等行為。