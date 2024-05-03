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特斯拉在江西撞數車、翻滾10多次 網友為何拿華為火燒車對照?

中國新聞組／北京3日電
全車嚴重毀損，女駕駛還在笑，坐副駕男子淡定打手機。(視頻截圖)
全車嚴重毀損，女駕駛還在笑，坐副駕男子淡定打手機。(視頻截圖)

一輛特斯拉電動車1日下午在江西省大余縣街頭疑因操作不當失速，隨即在空中翻滾十多次又撞擊九輛車後，全車嚴重毀損，但車內女駕駛及一名男子保住性命。由於特斯拉的ABC柱都沒變形，女駕駛還能坐在駕駛座張口笑，男子更淡定坐副駕打手機。網友們驚呼，「特斯拉還真是牛逼，車滾成這樣裡面的人都沒什麼事」，並打臉華為問界「看來這技術絕不只遙遙領先」。

來源：YouTube

綜合中央社及中國媒體報導，這場車禍發生在1日下午2時30分左右，一輛懸掛臨時車牌的鐵灰色特斯拉（Tesla）Model Y行經大余縣城區內的南安大道時，疑因閃避違規行人，駕駛在車頭已偏離且緊張下，疑誤踩加速踏板而肇事，不僅撞擊其他車輛及障礙物，還在空中翻滾十多圈後摔落地面，又接著連續撞擊多輛車後才停下。

中國江西省大余縣發生特斯拉連環撞，正副駕駛僅受到輕傷。(取材自X平台)
中國江西省大余縣發生特斯拉連環撞，正副駕駛僅受到輕傷。(取材自X平台)

據網傳視頻，該特斯拉全車玻璃均已碎裂，後半部呈現嚴重毀損，前半部除車頭外毀損程度相對較輕，而車內的氣囊有正常彈出。女性駕駛疑似腳部被卡住，一度面露痛苦表情不斷呻吟，也有人解讀她看來是在苦笑；而一旁的男性乘客顯得十分鎮定，且在不少路人圍觀下還拿著手機發訊息及打電話。兩人的臉上及手部都有血跡。一旁路邊則至少有兩名女性民眾受傷倒臥。

大余縣公安局事後發布警情通報稱，車禍共造成「車內一人重傷、三人輕傷」及九輛車輛受損，「無其他人員傷亡」，肇事原因是「緊急避讓行人操作不當」。

這起特斯拉電動車車禍昨一度成為熱搜新聞，不少網友將此事故與日前山西省運城市發生的華為「問界M7」電動車因追撞前方灑水車導致火燒車，車內三人全部喪生的事相對照，質疑華為問界的安全性。

不少網友看完紛紛留言說，「撞成這樣，還沒有自燃，算厲害了」、「特斯拉還真是牛逼，車滾成這樣裡面的人都沒什麼事」、「ABC柱也都沒變形，看來這技術絕不只遙遙領先」、「車子沒燒起來，氣囊也爆開了，就不用多說了吧」、「現在知道是誰『遙遙領先』了吧」。也有網友認為，要評斷特斯拉和華為的優劣，應該也讓特斯拉撞一下灑水車，讓華為也在空中翻幾圈，才算公平。

一位自稱在現場的網友，用一張示意圖片描述了事發時特斯拉的翻滾軌跡 微博
一位自稱在現場的網友，用一張示意圖片描述了事發時特斯拉的翻滾軌跡 微博

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