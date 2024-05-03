特斯拉在江西撞數車、翻滾10多次 網友為何拿華為火燒車對照?

全車嚴重毀損，女駕駛還在笑，坐副駕男子淡定打手機。(視頻截圖)

一輛特斯拉電動車 1日下午在江西省大余縣街頭疑因操作不當失速，隨即在空中翻滾十多次又撞擊九輛車後，全車嚴重毀損，但車內女駕駛及一名男子保住性命。由於特斯拉的ABC柱都沒變形，女駕駛還能坐在駕駛座張口笑，男子更淡定坐副駕打手機。網友們驚呼，「特斯拉還真是牛逼，車滾成這樣裡面的人都沒什麼事」，並打臉華為 問界「看來這技術絕不只遙遙領先」。

來源：YouTube

綜合中央社及中國媒體報導，這場車禍發生在1日下午2時30分左右，一輛懸掛臨時車牌的鐵灰色特斯拉（Tesla）Model Y行經大余縣城區內的南安大道時，疑因閃避違規行人，駕駛在車頭已偏離且緊張下，疑誤踩加速踏板而肇事，不僅撞擊其他車輛及障礙物，還在空中翻滾十多圈後摔落地面，又接著連續撞擊多輛車後才停下。

中國江西省大余縣發生特斯拉連環撞，正副駕駛僅受到輕傷。(取材自X平台)

據網傳視頻，該特斯拉全車玻璃均已碎裂，後半部呈現嚴重毀損，前半部除車頭外毀損程度相對較輕，而車內的氣囊有正常彈出。女性駕駛疑似腳部被卡住，一度面露痛苦表情不斷呻吟，也有人解讀她看來是在苦笑；而一旁的男性乘客顯得十分鎮定，且在不少路人圍觀下還拿著手機發訊息及打電話。兩人的臉上及手部都有血跡。一旁路邊則至少有兩名女性民眾受傷倒臥。

大余縣公安局事後發布警情通報稱，車禍共造成「車內一人重傷、三人輕傷」及九輛車輛受損，「無其他人員傷亡」，肇事原因是「緊急避讓行人操作不當」。

這起特斯拉電動車車禍昨一度成為熱搜新聞，不少網友將此事故與日前山西省運城市發生的華為「問界M7」電動車因追撞前方灑水車導致火燒車，車內三人全部喪生的事相對照，質疑華為問界的安全性。