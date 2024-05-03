廣東梅大高速路事故 網反思「基建大躍進」：弊端漸顯現

廣東梅州消防人員2日在梅大高速路面塌方現場開展救援工作。(中新社)

廣東梅大高速公路事故發生後，網上輿論浮現有關「基建大躍進」的反思聲音，「總感覺這麼多年大躍進的同時弊端也在逐漸顯現」、「都在誇基建厲害，高速路可用年限這麼低了？」、「順則基建狂魔，塌則百年不遇」。

有些網友在微博 發文表示，「說實話，我對拚命的基建未來幾十年是有擔憂的，高速公路、高層建築、電梯、各種管道，後人只要擔負不起維護費用，都會成為定時炸彈」、「基建強國不是永恆的，也要常建才能常新，凡躺著賺錢的都是找死」。

也有人持不同意見，批評梅大高速坍塌是工程質量問題「完全是無理揣測」，認為這是山體滑坡造成的災害。

另有網友在網易發文指出，最近十幾年，中國在高速、鐵路等大基建上的投入可謂舉世罕見，也大大改變了交通條件和生活方式。但在為基建狂魔的稱號感到驕傲的同時，也應該看到其中的隱患，敲響安全的警鐘。

該網友表示，一些基建在快速上馬的同時，因為資金的投入不足，存在標準打折，設計標準降低的因素。另外一方面，施工單位在實際建設中，也存在不按標準施工，偷工減料的現象。從近些年諸多因糾紛而內部舉報的新聞來看，這樣的情況並不是個例。但在實際工作中，一項重大的基建項目，對於舉報出來的隱患，最終也不了了之處理。

該網友說，這次梅大高速的坍塌事故，應該給所有的基建項目提個醒。對於那些存在安全隱患的基建項目，應該提前做好防範，採取補救措施。對於新建的項目，一定要寧缺毋濫，堅持高標準建設，安全一點不能馬虎。