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1家5口遇難 友人：前一天還幫他們買了景區門票

中國新聞組／北京3日電
救援隊2日在廣東梅大高速茶陽路段塌方災害現場作業。(新華社)
救援隊2日在廣東梅大高速茶陽路段塌方災害現場作業。(新華社)

廣東梅大高速塌方災害目前已造成48人死亡、30人受傷，但網上尋找親人的信息仍不時可見。此前傳出失聯的一家五口，經確認已全數遇難，友人哽咽說：「前一天還幫他們都買了鼓浪嶼景區的門票。」另一輛同行的友人因在服務區上廁所逃過一劫。據醫學專家會診在醫院治療的傷者，主要是顱腦外傷和肺部外傷、骨折等，有多名傷者年紀小於18歲。

來源：YouTube

澎湃新聞、香港01報導，有網民此前稱失聯的一家五口，車上包括車主夫婦，兩個10歲和15歲的孩子和他的堂哥，都已經遇難。遇難者的朋友陳先生表示，「車子已經確認了，掉下去了，燒掉了，他（車主）的父母早上已經叫人送到了殯儀館。」

陳先生表示，他的朋友一行共九人，分兩輛車在事發當晚經過該路段，「另一輛車的車上有四人，但因為他們在服務區上了廁所，耽擱了幾分鐘，剛好這幾分鐘（躲過死劫）」。陳先生難過表示，事故發生前一天他還幫他們都買了鼓浪嶼景區的門票。

友人張柔說，車主妻子何安然是江西人，一直在廣州居住。何安然的微信朋友圈背景圖，是她本人的照片：化著精致的妝容，有一頭柔順的頭髮，手捧一束花，臉上掛著淡淡的笑容。

南方+引述到醫院救治傷者的廣東省人民醫院醫務處兼重症專家溫妙雲表示，目前在梅州市人民醫院的傷員以骨傷、顱腦外傷、肺挫傷為主，安排骨科、神經外科、重症醫學科和小兒外科等的專家。本次災害的傷員以複合外傷為主，主要表現為顱腦外傷和肺部外傷、骨折等。災害中有相當一些年紀小於18歲的傷員。總的來說，目前在院傷員的病情得到了控制，穩定向好發展。

據國家金融監督管理總局網站消息，金融監管總局迅速啟動應急預案，指導保險機構配合做好各項應急支援。截至2日12時，中華聯合廣東分公司等保險機構已預付保險賠款1062萬元人民幣(約146萬美元)。

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