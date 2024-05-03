廣東梅大高速塌陷增至48死 國企建豆腐渣工程? 驚動習近平

廣東梅大高速茶陽路段塌方意外已造成48死。（新華社）

廣東梅大高速公路茶陽段1日凌晨路面塌陷，目前已發現23輛車陷落，死亡人數上修至48人，30人受傷。梅大高速落成不到十年，加上去年該公路不同路段也發生過坍方，各界對工程品質發出質疑，向國企追責，驚動北京當局。中國國家主席習近平 2日表示「高度重視」；廣東省委書記黃坤明和省長王偉中則面向災害發生地三鞠躬，深切哀悼。

來源：YouTube

新華社報導，習近平指示要求全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，並及時排查處置重點地區和關鍵領域風險隱患，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。國務院 總理李強 也批示，副總理張國清率相關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。

廣東省委書記黃坤明昨天上午前往醫院慰問傷者，隨後到塌方路段現場察看災情和搜救進展。他與在現場指揮的廣東省長王偉中和救援人員，面向事故地點三鞠躬，以表哀悼。

梅州市2日下午召開記者會，梅州市長王暉表示，梅州自4月以來出現多輪強降水，累積雨量較常年同期偏多2.49倍，且超越4月歷史雨量紀錄。梅州市應急管理局黨委書記溫勇登表示，此次受災車輛和人員較多，目前已確認的司乘人員達78人，大部分掉落的車輛被泥土掩埋，部分車輛燃燒，都增加救援難度。

針對事故原因，有專家根據現場照片與影片研判，發生塌陷的是維護高速公路路基穩定的邊坡，可能與當地連日持續降雨有關。不過，新京報報導，該高速公路營運單位廣東大潮公司上周發布消息顯示，梅大高速4月底才剛完成汛前高速公路邊坡安全隱患排查。

有公路專家認為，按照坍塌面積和體量來看，事故應不是瞬間形成，此前或有徵兆，「按照高速公路建設等級，這一路段的路基壓實度會較高」。也有分析指，可能是邊坡上設置的排水渠斷裂，雨水侵入山體，使得路基結構鬆軟，加上「五一」黃金周假期車流量大，加劇了坍塌事故的發生速度。

此事故屬自然災害還是施工問題？尚無定論，但建造及營運單位皆為國企的梅大高速，十年營運期間發生多次塌陷，這次更是死傷慘重，引發「豆腐渣工程」的質疑。

旅美資深財經媒體人王劍表示，「這本來就是政治…一個高速公路、豆腐渣工程搞成這個樣子，肯定是有問題的，而且都是國企。這家運管公司，包括建造這個高速公路的公司都是國企。」