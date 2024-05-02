坑23車、害36命的廣東梅大高速路 去年也因暴雨坍方過

廣東梅州的「梅大高速公路」發生路面塌陷嚴重事故，造成23輛車陷落，事故已造成36人死亡。（視頻截圖）

廣東梅大高速公路往福建方向疑因連續降雨致路基流失，昨凌晨路面塌陷，23輛車陷落，已致36死30傷，另傳仍有失聯。該路段去年4月也曾在暴雨 下坍方，被示警「存在重大安全隱憂」，此次遇暴雨卻未事先封路，引發質疑是人禍，並籲官方別甩鍋天氣，速調查是否豆腐渣工程。

來源：中國新聞社

中國五一黃金周首日就傳出重大事故。據官方現場勘查，廣東梅大高速公路坍方路面長約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。從中新社發布的空拍照片可見，事發處路面整個向山坡垮塌下去，只剩下護欄連著樁柱懸著，塌陷位置形成了數公尺深的大坑。

廣東梅大高速茶陽路段1日發生一處路面塌方事故，造成23輛車陷落，36人死亡。(新華社)

有目擊者表示，路塌時有多輛車掉落後起火燃燒並爆炸，許多車燒成了空殼。有車主稱自己在路塌前駛過，聽到巨響後下車查看才知後方車輛全部掉進約四至五公尺的大坑內。還有目擊者說，好在前方的車主發覺不對勁趕緊停車往回跑數百公尺攔車，才防止再有車輛陷落。

不過據北京青年報報導，梅州大埔縣女子楊青（化名）稱，她丈夫的大姐一家五口開車路過塌陷路段並掉進去致3人失聯，車上3歲的孩子在事故中腦出血還在醫院重症監護室，「不知道為什麼事發時沒有封路預警，很多車掉進去起了火，我們失聯的家人可能還在坑裡。」另有網民稱其叔叔一家、妹妹和妹夫也經過此路段失聯。

事發後，廣東省委、省政府成立事故救援指揮部，投入500多人參與現場救援。應急管理部也派出工作小組趕赴現場，要求查清原因，汲取教訓。

事發時，現場燃起熊熊大火，並傳出爆炸聲。（視頻截圖）

據財新網報導，梅大高速公路是梅龍高速公路的其中一段，全長約85公里，2014年底完工通車，是連接廣東、福建的重要通道，途經南嶺蓮花山脈，多為丘陵地帶，有急彎陡坡。總投資 56.37億元人民幣，工程建設方及營運方均為廣東省交通集團旗下公司，施工期間多次出現冒頂、塌方、透水等高風險情形。

澎湃新聞指出，該路段去年4月初也曾在暴雨下坍方致部分路段交通中斷一個多月。當時發布交通管制公告顯示，「經現場踏勘發現該處地質複雜，坡體失穩，存在數萬方土方傾覆車道的重大安全隱憂」。

廣東梅州的「梅大高速公路」發生路面塌陷嚴重事故，造成23輛車陷落，事故已造成36人死亡。（視頻截圖）

這起塌陷事故發生在大埔縣茶陽鎮，地方政府人員稱，當地近日連續降雨，雨勢很大，連續降雨有可能引發路面塌陷。不少網民在網上質疑，既然去年4月就針對此高速示警，近日廣東暴雨早下了好幾天，為何相關單位沒有提前封路示警。

還有大批網民質疑此次事故是人禍，「這個質量明顯不行，一降雨就暴露了」「高速路在設計時考慮當地降水量？土的含水量都是會算的吧？邊坡防護監測怎麼樣？雨季巡查怎麼樣？希望事故調查組不要放過勘察、設計、施工、監理、建設、維護的任何一個人」「誰買的評論啊，都甩鍋給降雨量了，施工的時候不考慮自然因素嗎？」「該查查是不是豆腐渣工程」。

梅州—龍岩高速公路為連接廣東省與福建省的快速通道，於2004年12月動工建設 ，2006年12月竣工運營。線路全長58.28公里，設計速度100千米/小時；項目總投資21.07億元人民幣。