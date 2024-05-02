大四男扮小學生 誘騙多女「騎大馬」受害者：感覺脖子被性侵

騎大馬示意圖。（取材自微博）

多名江蘇南京、蘇州女大學生日前反映，南京農業大學朱姓大四學生，長期冒充6年級小學生的家長，以招聘陪伴小學生玩耍的兼職工作為藉口，在網上誘騙多名女大學生，供其騎在肩膀上，朱男稱之為「騎大馬」。

界面新聞報導，南京農業大學稱，已對該生進行了約談，目前正調查核實，並將根據調查結果，依規依紀作出處理。

另據華商報報導，受害者之一的女大學生小影說，去年11月，同學告知其有一份兼職工作，工作內容是陪伴一名六年級的小學生，這個小學生很瘦小，需要背著他玩。與小影溝通的微信 號，是一個自稱孩子「姐姐」的人，其開出了每小時100元人民幣（約13.8美元）的價格。由於是同學介紹，小影並未起疑。

小影和同學前往下馬坊地鐵站 附近一個公園，發現等候她們的，只有一個160公分左右的瘦小男性，穿著也像小學生，言行舉止很幼稚，「看著就以為是11、12歲左右」。「他說要坐在我們肩膀上，我心裡非常抗拒……」小影說，當時覺得對方要求很奇怪，但也沒往他是成年人方面想。自己和同學兩人試著背了兩下，半小時後兩人離開。

「當時在回去的路上我就一個感受，就是感覺我的脖子好像被人性侵了」，到晚上她才發現，自己的肩膀部位有出血痕跡。

次日，兩人找「姐姐」要求賠償或者道歉，本來「姐姐」對原來的工資都不願支付，但最終還是給了250元。直到今年小影在社交平台上看到有同樣遭遇的網友發帖，才知道自己受騙了，「我嚇得都起雞皮疙瘩」。

網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）

根據網帖描述，小影才知道，這個「小學生」是一名成年人，真實身分是南京農業大學學生朱男，他長期冒充6年級小學生的家長或者姐姐，在社交平台上廣撒網，誘騙蘇州、南京的女大學生「背自己玩」。

網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）

報警後，南京網警部門告知受害者們，正會同蘇州警方進行調查。讓受害者們憤怒的是，朱男一邊請求她們刪帖，一邊繼續在網上誘騙其他女大學生。

「我知道的受害者有6人，我看群裡發的（受害者）記錄最早是2023年10月。」通過帖子，小影進了受害者群，才得知朱男已經考研，進入蘇州大學研究生擬錄取名單。

小影稱，早在2021年，南京農業大學表白牆就有女學生爆料稱，朱男在不表明性別情況下，邀約球友一起打球，輸了的「小懲罰」就是要求女生背自己「負重深蹲」，朱男稱之為「騎大馬」。受害女生們也逐漸了解到，朱男的「騎大馬」是一種特殊的癖好。

受害者們分別寫舉報信給南京農業大學、蘇州大學。蘇州大學稱朱男主動放棄錄取，南京農業大學稱正在處理中。

來源：瓜界神探