我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

紐約州府重打零售盜竊 小商家裝監控可抵免稅收

大四男扮小學生 誘騙多女「騎大馬」受害者：感覺脖子被性侵

中國新聞組／綜合報導
騎大馬示意圖。（取材自微博）
騎大馬示意圖。（取材自微博）

多名江蘇南京、蘇州女大學生日前反映，南京農業大學朱姓大四學生，長期冒充6年級小學生的家長，以招聘陪伴小學生玩耍的兼職工作為藉口，在網上誘騙多名女大學生，供其騎在肩膀上，朱男稱之為「騎大馬」。

界面新聞報導，南京農業大學稱，已對該生進行了約談，目前正調查核實，並將根據調查結果，依規依紀作出處理。

另據華商報報導，受害者之一的女大學生小影說，去年11月，同學告知其有一份兼職工作，工作內容是陪伴一名六年級的小學生，這個小學生很瘦小，需要背著他玩。與小影溝通的微信號，是一個自稱孩子「姐姐」的人，其開出了每小時100元人民幣（約13.8美元）的價格。由於是同學介紹，小影並未起疑。

小影和同學前往下馬坊地鐵站附近一個公園，發現等候她們的，只有一個160公分左右的瘦小男性，穿著也像小學生，言行舉止很幼稚，「看著就以為是11、12歲左右」。「他說要坐在我們肩膀上，我心裡非常抗拒……」小影說，當時覺得對方要求很奇怪，但也沒往他是成年人方面想。自己和同學兩人試著背了兩下，半小時後兩人離開。

「當時在回去的路上我就一個感受，就是感覺我的脖子好像被人性侵了」，到晚上她才發現，自己的肩膀部位有出血痕跡。

次日，兩人找「姐姐」要求賠償或者道歉，本來「姐姐」對原來的工資都不願支付，但最終還是給了250元。直到今年小影在社交平台上看到有同樣遭遇的網友發帖，才知道自己受騙了，「我嚇得都起雞皮疙瘩」。

網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）
網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）

根據網帖描述，小影才知道，這個「小學生」是一名成年人，真實身分是南京農業大學學生朱男，他長期冒充6年級小學生的家長或者姐姐，在社交平台上廣撒網，誘騙蘇州、南京的女大學生「背自己玩」。

網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）
網傳有名大學男生誘騙多名女生「騎大馬」。（取材自鳳凰網）

報警後，南京網警部門告知受害者們，正會同蘇州警方進行調查。讓受害者們憤怒的是，朱男一邊請求她們刪帖，一邊繼續在網上誘騙其他女大學生。

「我知道的受害者有6人，我看群裡發的（受害者）記錄最早是2023年10月。」通過帖子，小影進了受害者群，才得知朱男已經考研，進入蘇州大學研究生擬錄取名單。

小影稱，早在2021年，南京農業大學表白牆就有女學生爆料稱，朱男在不表明性別情況下，邀約球友一起打球，輸了的「小懲罰」就是要求女生背自己「負重深蹲」，朱男稱之為「騎大馬」。受害女生們也逐漸了解到，朱男的「騎大馬」是一種特殊的癖好。

受害者們分別寫舉報信給南京農業大學、蘇州大學。蘇州大學稱朱男主動放棄錄取，南京農業大學稱正在處理中。

來源：瓜界神探

地鐵站 微信

上一則

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

下一則

廣東梅大高速坍方累計48死 仍有部分車輛被泥土掩埋

延伸閱讀

法國知名演員 傑哈德巴狄厄涉2起性犯罪遭約談

法國知名演員 傑哈德巴狄厄涉2起性犯罪遭約談
印度國會議員爆性侵 3000支影片外流 「祖父曾是總理」

印度國會議員爆性侵 3000支影片外流 「祖父曾是總理」
遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案

遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案
台灣北部某大學教授爆性侵 校方命師請假迴避 啟動調查

台灣北部某大學教授爆性侵 校方命師請假迴避 啟動調查

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

2024-05-01 22:55
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡