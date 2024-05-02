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結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

中國新聞組／北京2日電
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

德國網紅阿福與中國妻子朱莉（本名朱莉萍）一度被傳在今年愚人節離婚消息，大批網民難以置信，甚至質疑是炒作；不過隨著朱莉近日發視頻稱「我終於下定決心，離開在外人眼裡覺得在穩定過日子的婚姻狀態。」無疑證實兩人已結束12年婚姻。朱莉說，他們沒有網傳那些狗血劇情，「我至今都很感謝他這12年來的陪伴和包容」。有網民惋惜，也有人說早有預兆。

據瀟湘晨報報導，德國網紅阿福與中國妻子朱莉因文化差異創作短視頻走紅，累積千萬粉絲。4月1日愚人節兩人宣布離婚，引發網友熱議。有人理解支持，認為他們坦誠面對感情，也有人不相信他們已經離婚的消息，質疑是炒作。

4月29日，朱莉在其微博帳號「朱莉姐姐Julie」發布「重啟人生」視頻，談結束自己和阿福的12年婚姻。朱莉表示：「我覺得自己特別勇敢，我終於下定決心，離開在外人眼裡覺得在穩定過日子的婚姻狀態。我終於選擇遵從自己的內心，離開了所謂的人妻光環，我不想再被這個身份捆綁到窒息，不想再因為這個身份，淹沒自己、自我苛責，甚至否定自己。」

她並表示：「我們並沒有網傳的那些狗血劇情，我至今都很感謝他這12年來的陪伴和包容。」

朱莉坦言「我還是愛他的，我要先學會愛我自己，否則我的愛就是帶有期待，祈求回報的。這婚姻12年，因為我的生育缺陷，沒能給我們一個完整的家，但現在我很慶幸，這是老天爺在疼愛我們，因為他希望我們轉身離開的時候，彼此都可以更灑脫些。我承認要走出一段刻骨銘心的感情，確實不容易，我正在慢慢治癒自己。」

朱莉並在視頻下的評論區寫著：「我回來了，帶著還在積極調整狀態的自己。無論我們彼此在經歷什麼，哪怕過程漫長而艱辛，請相信，一切都是最好的安排。我們，也一定會愈來愈好！」

網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

朱莉的視頻獲得1500多則回覆，大都是為她打氣的留言：「你的內心才比較強大，而他的內心強大則是更多基於外表，所以他以後更容易崩塌」「你這一個視頻的質量，比阿福最近一年所有視頻加起來都高」「不能生不是缺陷，接受自己，只是你們未來人生規畫不一樣」「算命的說妳的真愛在37歲才會出現，祝福妳愈來愈好，狠狠地愛自己」「還好沒有孩子」。

據此前報導，德國小夥阿福2013年到復旦大學留學，遇到了上海老婆朱莉，兩人帶著中國貓「饅頭」和德國貓「麵包」在上海結婚。阿福以吐槽「洋女婿入贅」中國家庭遇到的趣事與窘境等視頻成為網紅，夫妻倆由此開啟了做短視頻自媒體的職業道路。不過因私人與工作時間難以分割，兩人經常爭吵。

某次爭吵過後，為了健康與備孕，阿福用三年時間成功減掉了體重120斤，兩人感情再次升溫。2022年，兩人在巴黎度過浪漫的結婚十周年紀念日。此後朱莉宣布自己被德國頂尖商學院錄取，並從此開啟了赴德讀書的生涯。

半年後，看起來樂觀開朗的朱莉卻突然自曝患上抑鬱症，據了解，「結婚十年沒有孩子」一事

始終是二人之間繞不開的心結，努力多次後無果，又不斷被親戚朋友嘲笑，朱莉打人工受孕的促排針一度痛苦到崩潰大哭。因此有網民認為二人的分道揚鑣早有預兆。

德國 微博

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