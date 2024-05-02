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秦始皇大戰習近平 這些人集資1000美元拍「皇帝除三害」將殺青

中國新聞組／北京2日電
「皇帝除三害」拍攝現場。（取材自X平台／「李光芒」）
「皇帝除三害」拍攝現場。（取材自X平台／「李光芒」）

外媒報導，一批來自中國大陸的人權活動人士正在拍攝一部名為「皇帝除三害」的小成本電影。這部電影的創意來自日前走紅的台灣電影「周處除三害」，旨在表達破除中共洗腦、反對獨裁者、反對中共總書記習近平的態度，劇情是「秦始皇消滅習近平」。由於預算有限，幾個朋友集資僅1000多美元，但團隊說，會盡量做到電影級別。

自由亞洲電台報導，「皇帝除三害」的拍攝地點在美國南加州的洛杉磯，包括大洛杉磯台灣會館禮堂、位於洛杉磯蒙特利爾公園市的中國民主黨洛杉磯黨部，以及當地的公園。由南加州大學畢業生、人權活動人士王涵擔任導演，中國民主黨洛杉磯執行長王中偉擔任主演並負責財務、道具。演員是團隊成員的朋友自發演出。

電影「皇帝除三害」宣傳海報。（取材自X平台／「王涵（Han）」）
電影「皇帝除三害」宣傳海報。（取材自X平台／「王涵（Han）」）

在他們的指導下，一批群眾演員正套上國共戰爭期間中共紅軍的衣服，準備電影場景的拍攝。主演王中偉說，從4月11日開始第一場拍攝，會在4月底前拍攝完成。成片預計是30分鐘左右的時長。創意來自日前走紅的台灣電影「周處除三害」。在「周處除三害」的劇情中，主角識破了一個邪教團體，並將其據點搗毀。

據導演王涵表示，在「皇帝除三害」中，曾於去年舊金山APEC會議期間身著清朝皇帝服裝抗議習近平到訪的王中偉，將再次出演「皇帝」，扮演穿越到現代的秦始皇，這位「秦始皇」將在電影結尾識破中共的洗腦，消滅習近平。

王涵表示：「「周處除三害」是一個破除邪教迷信的過程，我想每一個生活在中國的人，從小都是被中國共產黨的敘事洗腦的。」負責本片後期製作、擔任拍攝指導的中國民主黨成員邢志遠表示，這是一部成本很小的電影，「後面的效果，我們會盡量做到電影級別吧，預算有限，目前場景不是很豐富。預算我們幾個人集資，大概很少很少，基本上可以說沒有，1000多美金。」

電影「皇帝除三害」拍攝現場。（取材自X平台／「王涵（Han）」）
電影「皇帝除三害」拍攝現場。（取材自X平台／「王涵（Han）」）

負責本片場務後期的李光芒說，「皇帝除三害」中將會有向「周處除三害」致敬的鏡頭：「有一些場景，是向原片有一個致敬。但是我們把很多劇情壓縮了。因為我們想表達的是破除獨裁者的這麼一個行為。」

「群演有將近20個左右。高潮部分是在一個禮堂裡，有一個搗毀邪教的片段，有差不多20個義工演員過來協助我們。剩下的主要演員就是（王）中偉和習近平的扮演者、習近平的夫人（的扮演者）。這兩個也是我們的朋友。」李光芒說。

習近平 洛杉磯 中共

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