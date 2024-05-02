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溫州男碰倒路邊一輛自行車 為何被索賠38000多元維修費?

中國新聞組／北京2日電
網傳視頻顯示，穿綠色衣服騎友牽自行車到路邊時，左腳碰到了一輛停在路邊的自行車。（視截截圖）
網傳視頻顯示，穿綠色衣服騎友牽自行車到路邊時，左腳碰到了一輛停在路邊的自行車。（視截截圖）

一名男子近日騎自行車要停放路邊時，不慎撞倒另一輛停在路邊的自行車，車主稱他的車因此掉漆，因為是崔克牌，且是特殊的碳纖維材質，只能更換，官方沒有補漆修復服務，張口開出38148元（人民幣，下同）的「天價賠償」。對比這輛車的價格約5萬元，男子對此定損價格無法接受。網民則看法兩極，有媒體評論則稱索賠開價應符合過錯比例原則。

據快科技報導，近日，有博主分享了一個案例，據稱某男子不小心碰到了路邊停放的一輛自行車，結果經銷商定損38148元。

從曝光的聊天記錄看，自行車主表示自己的車是崔克牌，在官方店鋪買的，才半個月，自己只接受官方定損處理，如果採用三方補漆，會影響整車終身質保，甚至會影響車架剛性，因此要求碰倒自行車的男子必須按照官方出具的方案執行。

車主開出的自行車維修單。（取材自微博）
車主開出的自行車維修單。（取材自微博）

而碰倒自行車的事故責任人表示，自己找的補漆方就是崔克官方，而且並不認為有些損失是自己造成的，只願意承擔自己應該承擔的部分。

從維修單看，包含車架、右手變、功率曲柄、電子後撥、整車拆卸安裝、油管更換、把帶更換、鑑定費等價格總計超過了3萬8千元，同時經查詢可知，這輛自行車價值5萬元左右。

網傳騎友與崔克牌自行車車主的聊天紀錄。（取材自微博）
網傳騎友與崔克牌自行車車主的聊天紀錄。（取材自微博）

據了解，開出這張報價單的是崔克牌自行車在溫州的授權經銷商，工作人員表示，涉事自行車車架是特殊的碳纖維材質，只能更換，官方沒有補漆修復服務。

紅星新聞評論指出，碰倒自行車要賠38000多元，如此昂貴的維修費用，讓一些網友震驚，也引發了強烈質疑：這到底是正常索賠，還是趁火打劫的「天價定損」？到底是什麼自行車這麼金貴？是不是商家借此搞「反向營銷」，博取關注度？

碳纖維材料在高端自行車中有廣泛的應用，這種材料強度高、重量輕，同時也有著較大的修復難度。車架刮傷就得整體更換，經銷商的維修方案並非毫無道理。問題在於，整車5萬元，倒一下維修就得3.8萬，換個車架就是26800元，過錯程度和賠償額度之間的巨大反差，難免讓人質疑這是在漫天要價。

網民的質疑，也並非基於仇富心理。首先，這輛自行車既然售價高達5萬元，理應有更可靠的質量保障，而不是相反，「嬌貴」到碰倒一下就要大修一場。其次從視頻看涉事自行車似乎不是停放在停車區，而是停在路邊，並且擋住了一部分過道。車主沒有採取一些防範措施，本身是管理失當在先，自己也應該承擔一定的責任。

評論認為，涉及貴重物品，開價更應慎重，要合乎行業標準，也要符合過錯比例原則。涉事各方不妨坐下來好好協商，把過錯責任說清楚，看看有沒有替代的維修方案，以最大程度確保公平。

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